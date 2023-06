Furată de bonă când avea doi ani, s-a reîntâlnit cu părinții la 53 de ani. Momentul emoționant al revederii te va face să plângi

O femeie care a fost răpită de o femie care s-a dat drept bonă pe când ea avea aproape 2 ani s-a reunit cu părinții după 51 de ani. Momentul reîntâlnirii a emoționat o lume întreagă. Părinții au încercat decenii la rând să o găsească și au apelat la toate modalitățile posibile, însă abia acum au ajuns la ea.

Povestea femeii care a fost răpită la aproape doi ani și și-a revăzut părinții la 53 de ani

Melissa Highsmith a fost răpită din casa ei din Texas, în august 1971, de către o femeie care s-a dat drept dădacă. Mama copilei a povestit că era copleșită la vremea aceea de toate treburile pe care le avea de făcut, mai ales că mai avea un copil, așa că s-a gândit că dădacă ar putea să-i fie de ajutor. Așa că a dat un anunț de angajare într-un ziar local și a primit imediat o ofertă. Răpitoarea s-a arătat foarte încântată de oportunitatea de muncă și femeia a crezut-o pe cuvânt. În momentul în care s-a întâlnit cu presupusa dădacă, aceasta i-a spus:

„<Știi, îmi plac foarte mult copiii și am o curte imensă, iar copiilor le place să se joace acolo>, iar eu eram disperată, aveam nevoie de o bonă pentru că mă întrețineam singură”, a declarat femeia, potrivit Your Tango.

Însă intențiile adevărate ale femeii s-au adeverit la scurt timp, atunci când s-a făcut nevăzută cu fata. Din momentul în care a fost răpită, nu a avut o viață prea bună. A fost crescută toată viața sub un nume fals și a fost abuzată din punct de vedere emoținal de mama ei, în vreme ce tatăl a abuzat-o sexual.

„Am crezut că este mama mea adevărată, dar am crezut că regretă că m-a născut. Nu a existat nicio apropiere... nicio dragoste. Mi-a spus toată viața că am avut leziuni cerebrale... mama mea a fost abuzivă din punct de vedere emoțional, iar tatăl meu vitreg a fost abuziv din punct de vedere sexual”, a relatat ea.

Imaginile emoționante cu femeia care și-a revăzut pentru prima dată părinții biologici la 53 de ani

Chinul ei s-a terminat când ea a devenit majoră și acum, chiar dacă și-a regăsit părinții biologici și știe tot adevărul, nu vrea răzbunare. Ea spune că nu-și dorește ca femeia ae -a dat drept bonă să meargă la închisoare, ci vrea doar să fie trasă la răspundere și să spună că îi pare rău pentru cele făcute.

Reîntoarsă în sânul familiei, Melissa se bucură să fie alături de ai ei, iar familia ei se bucură că s-a făcut dreptate. Sora Melissei a povestit că, ani la rând, mama ei s-a simțit vinovată pentru pierderea fiicei și a fost pusă la zid de întreaga comunitate.

Întreaga poveste a fost relatată pe contul personal de Facebook al surorii Melissei care a relatat cu mare bucurie cum a găsit-o.

„Am urmărit o potrivire ADN a familiei care ne-a condus la ea. Faptul că am găsit-o pe Melissa s-a datorat pur și simplu ADN-ului, nu implicării poliției [sau] FBI-ului, implicării podcast-ului sau chiar investigațiilor sau speculațiilor private ale familiei noastre. ADN-UL CÂȘTIGĂ ACEASTĂ CĂUTARE! "Mama și tata s-au întâlnit ieri cu Mel pentru prima dată după 51 de ani și au făcut în continuare teste ADN oficiale și legale, deși în momentul în care i-am văzut fotografiile, am aflat despre semnul ei de naștere și ne-am dat seama că "ziua ei de naștere" este atât de apropiată de a Melisei noastre, AM ȘTIUT fără nicio îndoială că aceasta era FIICA NOASTRĂ", a scris familia femeii pe Facebook, potrivit sursei citate.

