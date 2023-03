Motivul pentru care Liviu Vârciu și Anda Călin au renunțat la bonă. Din ce își câștigă banii partenera artistului

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați. Anastasia, fiica cea mică a artistului, are 5 ani și seamănă extrem de mult cu tatăl său.

De asemenea, prezentatorul TV are și un băiețel cu actuala parteneră. Liviu Matei are 3 ani și este o adevărată vedetă pe Internet. Liviu Vârciu obișnuiește să publice des pe rețelele sociale imagini sau videoclipuri cu micuțul său.

Deși petrec momente de calitate alături de cei doi copii ai lor, cântărețul și Anda Călin au decis să apeleze la ajutorul unei bone care să aibă grijă de Anastasia și Liviu Matei atunci când ei au programul prea încărcat.

Se pare că cei doi nu au avut prea mult noroc în ceea ce privește acest aspect. De-a lungul timpului, Liviu Vârciu și partenera lui au schimbat trei bone, iar acum au hotărât să renunțe la baby-sitter.

Ce afacere are Anda Călin

Puțini știu că Anda Călin și-a deschis propria afacere la finalul anului trecut. Partenera lui Liviu Vârciu are un salon de înfrumusetare în zona Pipera, fapt pentru care timpul său a devenit mult mai limitat, potrivit click.ro.

„Eu una sunt bine. Afacerea cu salonul merge bine, am început să am clienți, ceea ce mă bucură. Liviu mă susține în tot ceea ce fac, iar cât privește promovarea afacerii nu i-am cerut să mă ajute. Nu am făcut nicio promovare mai agresivă. Muncesc în medie cam șapte ore pe zi, stau la salon, după care mai lucrez și de acasă, în online”, a explicat ea, potrivit sursei citate mai sus.

Care este motivul pentru care Anda Călin și Liviu Vârciu au renunțat la bonă

Așadar, artistul și partenera lui au apelat la ajutorul unei bone interne, însă lucrurile nu au funcționat așa cum se așteptau. Anda Călin a dezvăluit că nu s-a putut acomoda cu dădaca micuților, motiv pentru care au renunțat de tot la gândul de a avea o bonă.

Mai mult decât atât, superba brunetă a declarat că se descurcă și așa cu creșterea micuților săi.

“Nu mai avem bonă. Nu ne mai luăm bonă, ne descurcăm singuri, noi doi și atât. Cea de-a treia bonă a plecat pentru că noi nu ne-am adaptat cu ea, ea cu noi s-a adaptat, nu avea probleme. Nu ne-am înțeles cu ea din mai multe puncte de vedere așa că am decis să întrerupem lucrul. Decât să fie negativism în casă și o atmosferă deloc prietenoasă mai bine așa.

Era o bonă din Republica Moldova și stătea non-stop la noi. Nu era doar pe timp de zi și atât. Eu cu Liviu acum ne împărțim programul... când merge el să ia copiii, când eu. Depinde cum are și el filmările, dar ne descurcăm așa și ne este bine, nu ne mai dorim nicio bonă”, a mai mărturisit Anda Călin.

