Ecaterina Andronescu, ironizată printr-o melodie lansată de un grup de elevi! Cum se apără ministrul Educației - Video

Ecaterina Andronescu a fost ironizată printr-o melodie lansată de un grup de liceeni din Târgu Frumos. Piesa, intitulată „Iluzii pierdute”, ajunsă virală pe internet, se referă la o exprimare greșită a ministrului Educației, din perioada Bacalaureatului.

„Orice evaluare evaluează pe subiectele pe care examenul le presupune, în evaluarea respectivă", a spus Ecaterina Andronescu la un post de televiziune, în perioada Bacalaureatului.

Plecând de la această exprimare greșită a ministrului Educației, un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos şi profesorul lor, Dan Chicoş, au realizat melodia cu videoclip „Iluzii pierdute”. În piesă, elevii reclamă și alte nereguli din țară.

Piesa se referă și la o statistică potrivit căreia trei din cinci copii care au început studiile în anul 2007 nu au luat examenul de Bacalaureat.

„Am făcut filmarea în spatele Casei de Cultură din Târgu Frumos, în două ore. Versurile sunt făcute de mine şi de Dragoş Spătariu, elevul meu, el fiind şi cel care interpretează piesa. Negativul a fost realizat de Alex Iordache, care tocmai a terminat liceul, iar imaginea şi montajul de Alex Oiţă, care acum trece în clasa a XII-a. Toţi cei implicaţi au fost din clasele la care am predat. Videoclipul a fost făcut cu buget 0, fără cereri de ajutor din partea nimănui”, a spus profesorul Dan Chicoş, despre melodia lansată miercuri, potrivit adevarul.ro.

Profesorul a precizat că nu s-a gândit nicio clipă că această melodie ar putea să îi aducă probleme şi că a primit chiar reacţii pozitive şi încurajări de la colegii săi din liceu.

Despre bâlba ministrului Educaţiei, profesorul susţine că aceasta a reprezentat un pretext potrivit pentru a atrage atenţia asupra problemelor din sistem.

„Eu sunt de 20 de ani în învăţământ şi nu îmi e teamă de nimic, nici de ce ar putea să spună directorul, care e un bun amic de-al meu, sau colegii care mă ştiu de atâţia ani şi care m-au şi încurajat azi. Nici copiii nu se tem, mai ales că cei mai mulţi au terminat clasa a XII-a şi se duc la facultate. Dacă doamna Andronescu se supără pe ceva e problema ei, căci până la urmă chiar a comis-o cu bâlba respectivă. Am primit reacţii din partea unor colegi, unii chiar au zis să o ţinem aşa mai departe. Cei cărora nu le place sau cărora le este teamă oricum nu îmi spun nimic şi nici nu ar avea importanţă. Aşa suntem noi, profesorii, unii vrem olimpici, unii vrem să ne lăudăm cu elevii pentru că au făcut proiecte culturale, eu pot să mă laud cu ei pentru că sunt nişte artişti înnăscuţi”, a adăugat Dan Chicoş.

Ecaterina Andronescu s-a apărat după ce a fost lansată această melodie.

„Eu nu cred că mă puteți acuza că nu știu să vorbesc sau că sunt din categoria celor care nu am învățat la școală. Am învățat și am avut profesori foarte buni la limbă română, dar orice om este supus și erorilor", a spus ministrul Educației.