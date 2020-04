Gigi Becali a fost oprit în trafic de poliţişti. Avea sau nu declarația? "Am glumit cu ei!"

Într-o intervenție la Antena 3, Gigi Becali a fost întrebat dacă avea sau nu declarația la el atunci când a fost controlat de un echipaj de poliție. Latifundiarul a confirmat că avea documentul și că doar a glumit cu agenții.

''Eu aveam declaraţie de la biserică şi că mă duc şi dau la călugări mâncare, particip la slujbe. Aveam, eu glumind, le-am spus: Da' bun şi cum să fac? Am model, dar vreţi să îmi declar singur, pentru că eu am 500 de angajaţi şi declaraţia să spună semnătură de la angajator. Păi eu sunt angajator, cine să mă angajeze? Mă angajez pe mine, eu. Bine atunci, fac repede o declaraţie pe telefon, că ma angajez, eu, Becali, pe George. Eu, Becali îl angajez pe George şi gata! Eu am 500 de angajaţi, eu trebuie să lucrez. Oamenii lucrează. Eu plec de exemplu la fabrică la Vâlcea, mă duc la Vâlcea, că am fabrică la Drăgăşani", a spus Becali la Antena 3.