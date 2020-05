Horoscop 8 mai 2020. Momente de cumpănă pentru Scorpioni. Trebuie să stea în umbră pentru a nu crea o neînțelegere

Nu poti sa le faci pe toate perfect esti om, deci a gresi e ceva absolut firesc. Cum poti invata ce e mai bun de la viata daca nu ai calca si stramb, daca nu ai si strica din cand in cand cate ceva, daca nu ai si rade cu seninatate de propriile gafe? Asa se poate intampla si azi: descoperi singur ce prostioara amuzanta ai facut dar, in loc sa faci din asta o tragedie, poti transforma gafa intr-un motiv de distractie. Razi singur de ce ai facu? iti recunosti cu inocenta greseala si treci peste acest hop cu capul sus si cu o noua lectie invatata. Posibil sa primesti destule cicaleli de la cei din jur, dar accepta-le cu atitudinea unui elev care invata astfel ce e mai bun pentru el!

Horoscop 8 mai 2020 – Fecioara

Apelezi la o persoana al carei rol este acela de a analiza impartial o situatie in care tu te simti defavorizat. Este ca un arbitru din afara unui conflict un specialist intr-un domeniu pe care nu-l stapanesti perfect un parinte gata sa-ti dea povete intelepte, de aceea stai ca pe ghimpi cu urechile palnie la ce are de zis convins ca interventia lui va face lumina in problema in care esti implicat. Nu meriti tu un asemenea verdict care te pune intr-o lumina defavorabila, de vreme ce consideri ca ai urmat pasii corecti pana aici, ca atare astepti ca si arbitrul respectiv sa spuna ca adevarul e la tine!

Horoscop 8 mai 2020 – Balanta

Nu compara norocul tau cu al altora, pentru ca viata nu e echitabila pentru toata lumea. Nu pleca urechea la povestile triste ale celor din jur cand tie iti merge de minune si nici invers nu te gandi de ce cel de langa tine rade cand tu nu stii cum sa mai depasesti cine stie ce moment critic. Roata vietii se invarteste si fiecare trece si prin momentele de varf, si prin cele din prapastie, ca atare ai rabdare pentru ca toate iti revin la un moment dat. Nimic nu dureaza vesnic: nici fericirea – nici nefericirea, nici norocul – nici ghinionul, deci fii cumpatat cand vine vorba sa judeci viata ta sau a altora prin comparatie.

Horoscop 8 mai 2020 – Scorpion

Sunt momente cand cel mai bine e sa ramai in umbra si sa nu atragi prea mult atentia asupra ta, pentru ca unii abia asteapta sa se lege de cel mai mic motiv ca sa te critice sau sa te atace. Mai bine taci si faci, decat sa povestesti inainte de ai de gand sa realizezi, pentru ca rautatile unora te-ar putea opri din elan inainte de a incerca. Nu ai alaturi de tine companioni prea buni, ci mai degraba nimeresti printre invidiosi care stau cu ochii pe tine gata sa-ti fure ideile sau sa-ti taie elanul. Daca vezi ca nu ai cu cine discuta astazi, mai bine stai pe margine si-i lasi pe ei sa se manifeste cum vor, dar nu interveni ca sa nu atragi tirul sagetilor lor catre tine.

Horoscop 8 mai 2020 – Sagetator

Bazeaza-te numai pe cifre certe si fapte concrete, nu te lua dupa idei aruncate in vant sau dupa presupuneri care nu au la origine nimic clar. Exista in preajma ta o persoana demna de tot respectul care ofera numai informatii verificate si bine documentate si daca tii cont de parerile sale, ai numai de castigat. Totul e sa-i spui ca nu stii cum sa rezolvi o anumita problema, ca nu ai experiente necesara pentru a trece printr-un moment dificil, pentru ca el va interveni in favoarea ta cu cele mai bune sfaturi. Considera-l un profesor la scoala vietii, deci stai cu urechile palnie la tot ce are sa-ti impartaseasca.

Horoscop 8 mai 2020 – Capricorn

Vestile care sosesc de departe te irita, pentru ca nu auzi ceea ce ai fi dorit sa auzi. Apar vesti despre conflicte, divorturi, neintelegeri, certuri intre oameni, iar unele dintre acele subiecte intens dezbatute pot avea urmari si asupra ta, tocmai de aceea devii si tu foarte repede un pachet de nervi. Inclusiv deplasarile in plan geografic sunt motive de stre? ca atare sa nu te miri ca orice drum pe care-l faci e intesat de belele, de conflicte la tot pasul, de nervi descatusati in trafic. E fireasca starea de tensiune la atmosfera acestei zile, dar incearca s-o tii sub control.

Horoscop 8 mai 2020 – Varsator

Atmosfera calma in care te afli are un rol aproape vindecator asupra ta, semn ca aveai mare nevoie de aceste clipe de detasare si liniste. Parca ar fi o zi e vacanta, in care te poti elibera de stresul acumulat de nervi si dispute, si traiesti ca intr-un vis frumos. Simti ca mintea ti se limpezeste, inima se goleste de temeri, corpul devine mai usor, ca si cum aceasta zi ar fi o cura de detoxifiere completa de lucruri care nu-ti fac bine, care te tin blocat intr-o zona bolnava. Iesi din ea acum, pentru ca linistea care se lasa e exact energia pozitiva menita sa iti incarce bateriile la maximum. Vei emana alta lumina dupa acest proces de curatare de balastul de care nu mai ai nevoie.

Horoscop 8 mai 2020 – Pesti

Nu te mai crampona de lucruri marunte care nu sunt chiar asa cum ai fi dorit. Mai bine iti canalizezi energia spre un scop nou, care are mai mari sanse sa fie atins decat sa te tot chinui sa duci mai departe acest drum care s-a impotmolit. Uneori, piedicile sunt cel mai bun lucru care ti se poate intampla, semn ca planul in care iti aduci contributia nu are sanse si ar fi mai bine sa te apuci de altceva. Asta trebuie sa faci si tu azi, sa abandonezi acel sens care nu mai vrea deloc sa inainteze si sa alegi un alt tel, mai frumos mai motivant. Propune-ti altceva, deci!