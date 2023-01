Hulk Hogan nu-și mai simte partea inferioară a corpului, după cea mai recentă operație, spune Kurt Angle. Care e starea lui

La 69 de ani, Hulk Hogan întâmpină probleme de sănătate după cea mai recentă operație la spate. Nu se știu foarte multe detalii despre intervenție, dar un prieten spune că Hulk are nevoie de baston pentru a merge.

Nu este clar dacă leziunile picioarelor lui Hogan sunt permanente. Recent, el a distribuit o fotografie de la un eveniment și pară să stea în picioare fără ajutor, sugerând că se recuperează. Totuși, starea lui nu ar fi una bună, spune Kurt Angle.

Hulk Hogan nu-și mai simte partea inferioară a corpului, după cea mai recentă operație, spune Kurt Angle

Legenda WWE Kurt Angle, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre boala prietenului său în podcastul lui. El a spus că Hogan nu poate simți nimic de la talie în jos, dar că acum merge cu un baston, sugerând că își mai folosește picioarele.

Vestea vine în timp ce lumea WWE se pregătește pentru WrestleMania, cel mai mare eveniment al anului în care multe personalități de wrestling emblematice - precum Hogan și Angle - își fac adesea apariția.

”I-au fost tăiați nevii din partea inferioară a corpului, nu-și simte partea de jos. Deci, trebuie să folosească bastonul pentru a se plimba. Am crezut că folosește bastonul pentru că are dureri de spate. Nu are nicio durere, nu are nimic. Nu simte nimic”, a spus Angle, potrivit Daily Mail.

Bărbatul a continuat: ”Deci acum nu-și simte picioarele. Trebuie să meargă cu un baston, care este, știi, destul de grav, man.”

Angle susține că s-au întâlnit la show-ul de aniversare a 30 de ani de la WWE Raw din Philadelphia și au vorbit despre diversele lor probleme de sănătate. Publicația Daily Mail l-a contactat pentru comentarii pe Hulk Hogan, dar reprezentanții sportivului nu au dorit să ofere răspunsuri.

Hulk Hogan, o carieră de 35 de ani în WWE

Hulk Hogan, care are o carieră de 35 de ani în WWE, i-a spus lui Angle că nu-și mai simte partea inferioară a corpului.

Și Angle a suferit o operație dublă la genunchi anul trecut și a trecut printr-un proces dificil de recuperare.

Rănile nu sunt neobișnuite printre campionii WWE, dintre care mulți au fost nevoiți să își încheie cariera din cauza loviturilor devastatoare la spate, cap și gât.

Hulk Hogan nu a mai luptat din 2013, când a apărut într-un meci pentru TNA Wrestling. Numeroasele sale răni și intervenții chirurgicale pentru a le remedia l-au forțat să-și încheie cariera de luptător. Deși, dacă ar fi fost după el, ar fi avut un ultim meci de rămas bun.

