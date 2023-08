O jurnalistă a fost dată afară din avion “de mână” cu o altă pasageră. Incidentul care a provocat indignare la bordul aeronavei

Companiile low-cost sunt o soluție pentru mulți turiști, chiar și pentru cei care dispun de sume mari, deoarece pot fi avantajoase din multe puncte de vedere, ca timp, locație și la nevoi urgente. Însă sunt situații și situații în care calitatea serviciilor poate afecta planurile călătorilor.

În cazul acestor două turiste, numărul de pasageri depășea numărul de locuri disponibile în avion, ceea ce a dus la selectarea lor la întâmplare pentru a fi lăsate la sol.

Cum a gestionat o companie aeriană overbooking-ul: a dat afară două pasagere

Uneori, experiența promisă de astfel de companii poate lua o turnură neașteptată așa cum a fost pentru două turiste care își doreau să ajungă în Grecia, dar au avut parte de o experiență neplăcută în timpul îmbarcării într-un avion al unei companii spaniole low-cost.

Acesta, deși aveau bilet, au fost rugate să părăsească aeronava. Printre ele se află și jurnalista italiană Chiara Gamberale, care a decis să împărtășească public experiența prin care a trecut, în speranța că alți călători vor evita să treacă prin același "coșmar".

Într-un articol publicat în presa italiană, Chiara a dezvăluit cum a fost pusă într-o situație inconfortabilă în aeroportul din Veneția, cu puțin timp înainte de a se urca în aeronava care urma să o ducă spre vacanța din Grecia.

„Din cauza overbooking-ului (mai mulți pasageri decât numărul de locuri-n.r.), eu și o altă femeie am fost alese la întâmplare și nu am putut pleca. Fără a ni se oferi o soluție alternativă. Și fără scuze. Ni s-a spus doar: «Recuperați-vă bagajele». Nici măcar nu știam unde să le căutăm și, de fapt, nu le-am găsit”, a explicat ea, citată de publicația din Italia La Repubblica.

„Dacă apare o problemă, este imposibil să găsești o persoană de contact și să poți vorbi cu cineva. Când, exasperată și nedumerită, am ridicat vocea, personalul care era acolo chiar m-au acuzat că i-am atacat. Am pierdut o zi de muncă din cauza lor, cine mă va despăgubi?”, a spus ea.

„Am reușit să prindem un zbor spre Viena în jurul orei 16 și din Viena am plecat spre Atena, unde am ajuns la miezul nopții. Am cumpărat biletul Volotea acum trei luni și m-am trezit în acest coșmar”, a mai spus jurnalista.

