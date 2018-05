Imagini apocaliptice, aseară, în multe zone din România! Oamenii au crezut că nu se mai oprește!

Fenomene extreme în sudul ţării. Grindina a lovit din nou şi a făcut ravagii. La Costeşti, în Argeş, a plouat cu bucăţi mari de gheaţă, de dimensiunea unei ou de porumbel.

Oamenii sunt disperaţi, acum. Grindina le-a distrus grădinile, dar şi pomii fructiferi. Iar în Târgu Jiu, o furtună puternică a inundat străzile din oraş. La Băleşti, tot în Gorj, localitate recunoscută pentru legumicultură, grindina a distrus multe din culturile producătorilor.

A plouat cu grindina la Costești, in Arges. Timp de 15 minute a cazut grindina de diferite dimensiuni, spun localnicii care au si filmat pentru cateva secunde. Unele bucati de gheata erau cat bobul de mazare in timp ce alte puteau fi comparate cu o pruna. Ploaia s-a pornit la ora 19,iar localncii spun ca a distrus ce aveau sadit in gradina, dar si pomii fructiferi. Si sunt cu atat mai suparati cu cat anul trecut recoltele le-au fost distruse tot de gheata.