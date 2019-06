Înălțarea Domnului 2019 - Ce să faci în Ajun pentru sănătate și bani

Înălțarea Domnului, sărbătoarea Ispasului, cum mai este denumită în popor, pică în calendarul creștin ortodox la data de 6 iunie 2019. Celebrată încă din secolul al IV-lea, la 40 de zile după Paște, Înălțarea Domnului abundă în tradiții, care în România se respectă încă din ajunul sărbătorii.

Înălțarea Domnului în calendarul ortodox este notată cu cruce roșie. De asemenea, în aceeași zi, prin hotărârea Sfântului Sinod și decretului-lege 1693/4 din mai 1920, se mai sărbătorește și Ziua Eroilor, în care se comemorează eroii care au luptat în Primul Război Mondial.

Înălțarea Domnului abundă în tradiții și superstiții, despre care se spune că sunt aducătoare de fercire și noroc. În tradiţia populară, marele praznic aminteşte de ziua când Iisus s-a urcat la ceruri şi este împodobit cu numeroase obiceiuri strămoşeşti, respectate în popor de sute şi sute de ani.

Așadar, în această zi, creştinii obișnuiesc să se salute cu „Hristos s-a înălţat!” De Înălțarea Domnului, în unele zone ale țării, se leaga frunze de nuc peste brau, pentru ca Mantuitorul le-ar fi purtat in momentul Inaltarii. In alte zone, fetele si feciorii se duc in padure sa culeaga frunze de alun cu care fac vraji de dragoste sau pentru a le folosi ca plante tamaduitoare. Se zice ca Cerurile sunt deschise de la Pasti pana la Inaltare, iar cei care mor in aceasta perioada nu mai trec prin Judecata de Apoi si ajung direct in Rai.

În Ajun de Înălțare, se adună flori de alun pentru sănătate și noroc la bani. În ziua de Înălțare, se fac pomeni și se împart pentru morți, în special brânză, ceapă verde, pâine caldă și rachiu. Casele și mormintele se împodobesc, în unele zone, cu frunze de paltin, iar la ferestre se pun frunze de leustean. Femeile nu împrumută sare și nu dau foc din casă, pentru că altfel toata casa va vui, iar vacile nu vor mai da lapte pentru smântână.

Înălțarea Domnului este a doua sărbătoare importantă după Paște. Află aici ce sărbători religioase sunt în calendarul creștin ortodox al lunii iunie.