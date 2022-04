Incident grav în București! O mașină a intrat în porţile Ambasadei Rusiei din Capitală. Maşina a luat foc, iar şoferul a murit

"În această dimineaţă, în jurul orei 06.00, a fost sesizat un eveniment, în care a fost implicat un autoturism, care a părăsit şoseaua şi s-a lovit de gardul unei reprezentanţe diplomatice. Conducătorul auto este decedat şi a fost nevoie de intervenţia colegilor pompieri pentru a stinge incendiul manifestat la autoturism", anunţă Poliţia Capitalei.

Au fost impuse restricţii rutiere pe şoseaua Kiseleff, pentru desfăşurarea cercetărilor la locul incidentului. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a acest eveniment. La faţa locului se află echipaje ale poliţiei şi ambulanţei.

Un autovehicul a intrat în porţile ambasadei Rusiei la Bucureşti, miercuri dimineaţă. Maşina a luat foc, iar şoferul a murit. Bărbatul care a intrat cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei la Bucureşti ar fi fost identificat ca fiind Bogdan Drăghici, şeful asociaţiei TATA, condamnat pentru că şi-a abuzat sexual fiica, declară surse din anchetă.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Bogdan Staicu, a afirmat că maşina a intrat în poartă, iar apoi bărbatul din interior a aprins un dispozitiv care a provocat incendiul.

În interiorul autoturismului anchetatorii au găsit mai multe recipiente cu vopseluri. Ancheta ia în calcul motive personale care au dus la aceste gesturi, excluzând posibilitatea unui atac terorist.

Citește și: Ce a spus Volodimir Zelenski în Parlamentul României: „Viitorul nostru e împreună”. Ce a cerut președintele Ucrainei

Ambasada Rusiei la Bucureşti transmite condoleanţe apropiaţilor "bărbatului care şi-a dat foc în maşină după încercarea eşuată de a lovi porţile" reprezentanţei diplomatice, subliniind că "oricare ar fi motivele şoferului, nu există nicio îndoială că acesta a comis acest act sub influenţa unei explozii de isterie anti-rusă în legătură cu o provocare regizata" în oraşul ucrainean Bucea, potrivit news.ro.

Reprezentanţii ambasadei susţin că oraşul Bucea a fost abandonat de armata rusă în urma acordurilor încheiate la Istanbul pe 30 martie, iar "naţionaliştii ucraineni au masacrat civili", dând vina pe personalul militar rus.

Reacţia vine după ce o maşină condusă de un bărbat identificat ca fiind Bogdan Drăghici, preşedintele Asociaţiei TATA, cercetat şi condamnat pentru abuzuri sexuale asupra fiicei sale şi a altor copile, a intrat cu maşina în porţile sediului ambasadei, iar apoi s-a autoincendiat, decedând.

Citește și: Panică la staţia de metrou Basarab. Călătorii au fost evacuaţi prin tunel, după ce o garnitură s-a oprit. Precizările Metrorex

"Ambasada îşi exprimă profundele condoleanţe rudelor şi prietenilor bărbatului care şi-a dat foc în maşina după încercarea eşuată de a lovi porţile Ambasadei Rusiei în România. Trebuie să afirmăm cu regret că oricare ar fi motivele şoferului, nu există nicio îndoială că acesta a comis acest act sub influenţa unei explozii de isterie anti-rusă în legătură cu o provocare regizata în oraşul Bucea. În acest mic oraş ucrainean, nu departe de Kiev, abandonat de armata rusă în urma acordurilor încheiate la Istanbul pe 30 martie, naţionaliştii ucraineni au masacrat civili, punând vina pe personalul militar rus. De fapt, persoana respectivă a devenit victima unei propagande militare nestăpânite a regizolrilor neo-nazişti aflaţi la putere la Kiev şi a patronilor lor occidentali, care, fără să aştepte rezultatele unei examinări medico-legale şi ale mărturiei martorilor oculari, au lansat o campanie împotriva Federaţiei Ruse pe fundalul desfăşurării operaţiuni militare speciale în Ucraina", susţine ambasada.

Reprezentanţa diplomatică reia argumentele Moscovei referitoare la "imperiul minciunilor Occidentului colectiv" care necesită sacrificii sângeroase, la faptul că "tehnologia a fost elaborată de mult timp, atât în ​​Siria în cazul provocărilor Căştilor Albe, cât şi în 2014, în timpul loviturii de stat din Ucraina („Suta Cerească” ).

Citește și: Incendiu de vegetaţie în Parcul Natural Văcăreşti, cu degajări mari de fum. Au fost emise mesaje RO Alert

"În acelaşi timp, suntem convinşi că „făcătorii de adevăr” din mass-media ucraineană şi occidentală, blogosfera vor lăsa în mod tradiţional în tăcere faptele dezvăluite de tortură a prizonierilor de război ruşi, agresiune şi crime brutale ale locuitorilor din Mariupol şi alte oraşe din Ucraina", spun reprezentanţii ambasadei, notează news.ro.

Totodată, prezintă din nou motivele lansării a ceea ce Vladimir Putin a numit "operaţiunea militară specială din Ucraina", respectiv: protejarea populaţiei republicilor populare Doneţk şi Luhansk de la "genocidul efectuat timp de 8 ani de către neonazişti ucraineni", demilitarizarea Ucrainei, care, în opinia lor "a devenit un avanpost militar anti-rus al NATO, ameninţând securitatea" Rusiei, denazificarea Ucrainei, unde "Occidentul colectiv a tolerat în mod deliberat creşterea sentimentelor radicale de dreapta pentru a crea un proiect geopolitic „anti-Rusia”".

"Cea mai importantă prioritate, după cum a remarcat Comandantul Suprem Vladimir Putin, este evitarea victimelor civile prin toate mijloacele", conchide ambasada, precizând totodată că, în urma incidentului, niciunul dintre angajaţii Ambasadei şi forţelor de ordine române nu au fost răniţi.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY