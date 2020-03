Industria ospitalităţii, afectată puternic de răspândirea coronavirusului! La cât vor ajunge pierderile

Igienizarea constantă a spaţiilor de luat masa şi a toaletelor trebuie să fie prioritară pentru angajaţii din industrie.

Controlul lanţului de aprovizionare este un aspect de luat în seamă pentru restauratori. Cu cât este mai scurt lanţul de aprovizionare şi cu cât producătorul este mai dedicat respectării regulilor sanitare, cu atât clienţii vor avea încredere mai mare în produsele restaurantelor.

Mare parte din consumul în on-premise (în HoReCa) se poate translata în off-premise (în retail). Oportunitatea segmentelor delivery şi take away trebuie maximizate în această perioadă pentru a scădea impactul crizei asupra cash flow-ului (flux de lichidităţi). Totuşi, şi aici trebuie adaptate spaţiile de take away, evitate cozile şi interacţiunea cu personalul locaţiei, chiar evitată intrarea în restaurant.

Agenţii de livrare trebuie echipaţi corespunzător, mănuşile şi măştile fiind necesare trasmiterii sentimentului de încredere. Pe scurt, de la producători până la restauratori, toţi actorii trebuie să transmită mesajul că mâncarea este sigură şi să facă totul pentru acest lucru.

Hospitality Culture Institute reuneşte lideri din ospitalitate, profesionişti din diverse industrii, arhitecţi, reprezentanţi media, antreprenori şi manageri. Misiunea Institutului este de a identifica tendinţe cu impact economic, social, politic şi cultural şi de a împărţăşi know-how şi soluţii aplicate.