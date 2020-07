Sfaturi prețioase de la medici! Infertilitatea, una dintre marile probleme ale ultimilor ani. Care sunt cauzele, simptomele și tratamentele

"Daca incercam de un an de zile, chiar daca nu incercam activ si nu ne am pus in cap, dar daca trece un an si nu s-a intamplat sarcina, trebuie sa ajungem la un control la medicul ginecolog care se ocupa de infertilitate, mai spune Chadi Muheidli", medic primar ginecolog.

De aici încep analizele si investigatiile.

"Dintre cauze as mentiona 50% de cauza feminina, 30% de cauza masculina si 20% de cauza inexplicabila. Factorii comuni care pot afecta partnerul masculin dar si feminin sunt factorii genetici , de mediu , fumatul, bolile sistemice, afectiunile endocrie", spune Doina Buzatu, medic ginecolog.

Anunțul care bagă spaima în tineri! Adulții între 20 şi 39 de ani, cel mai mare număr de îmbolnăviri de Covid-19 în ultima lună

"La cauzele feminine, prima cauza e patologia tubara, trompele infundate, din cauza unei anexite se pot inunda, dupa o extrauterina, cand se scote o trompa, putem sa avem ovarele polichistice, care in mod natural au ovultie rara sau foarte rara, rezerva uterina scazuta. Si cauzele uterine care pot fi un polip sau un fibrom", Chadi Muheidli, medic primar ginecolog.