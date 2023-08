Îngerii care au salvat vieți! Tată și fiu au sărit fără veste să salveze o tânără care s-a aruncat în apa, de pe pod la Satul Mare

Un ofițer și un subofițer din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, împreună cu un subofițer din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, au demonstrat ce înseamnă cu adevărat să fii erou. Fără a ezita, au sărit doar în uniformă în apele râului Someș pentru a salva o tânără în vârstă de 16 ani, care s-a aruncat de pe Podul Golescu din Satu Mare.

”Am trecut pe Podul Golescu, pe lânga ea, cu tatăl meu, și fata era pe gânduri. Când m-am uitat în spate fata era deja în aer. Tatăl meu a chemat poliția. Și am fugit să găsim fata. Am stat de vorbă cu ea până au venit polițiștii și medicii, ca să o scoată din apă”, a declarat Denis, unul dintre martori, pentru presa locală, potrivit România TV .

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY