Coronavirusul ar fi ajuns la noi încă din 2019, la fel ca în Franța. Streinu Cercel lansează informația care pune pe jar România

Potrivit Antena 3, Adrian Streinu Cercel este de părere că virusul care a declanșat o pandemie mondială ar fi fost prezent în România încă din 2019.

Organizația Mondială a Sănătății a cerut retestarea pneumoniilor suspecte de la finele anului 2019 deoarce s-ar putea descoperi cazuri timpurii de COVID-19, mai scrie sursa citată.

"Cu siguranță am avut și noi, că nu suntem pe altă planetă. Când vorbim despre circulația unui nou virus, și dacă vă uitați ce s-a întâmplat în pandemia din 2009, practic atunci noi am plecat cu circulația virusului din 2008, decembrie, și am ajuns ca în august, să avem infecții cu acel virus gripal", a declarat Streinu-Cercel.