Johnny Depp vine în România. Când va avea loc concertul trupei Hollywood Vampires din care face parte

După ce a câștigat procesul împotriva fostei soții, Johnny Depp se află într-una dintre cele mai bune perioade din viața lui. Îndrăgitul actor de la Hollywood și-a curățat imaginea și acum urmează să plece într-un turneu de zile mari, alături de trupa Hollywood Vampires din care face parte.

Când va avea loc concertul trupei Hollywood Vampires din România. Care este prețul biletului

Portivit bussines-insider.com, trupa Hollywood Vampires va avea un turneu în mai multe orașe din Europa, printre care și București. Celebrul actor Johnny Depp, Alice Cooper, chitaristul Aerosmith, Joe Perry și Tommy Henriksen vor ajunge în România anul viitor.

Concertul Hollywood Vampires de la București va avea loc la Romexpo pe 8 iunie 2023.

În vara anului următor, trupa va mai concerta și în Marea Britanie, Turcia, Bulgaria, Elveția, Luxemburg, Austria, Slovacia, și Germania. Cu toate acestea, concertul din București va deschide seria evenimentelor din Europa.

Turneul celor de la Hollywood Vampires ar fi trebuit să aibă loc încă din 2021, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus.

„Au trecut deja trei ani de când Vampirii nu au mai făcut niciun turneu din cauza COVID”, a spus solistul Alice Cooper, citat de Kerrang. „Abia aștept să mă întâlnesc din nou cu băieții, îmi place foarte mult să fiu în acea trupă. Trupa mea este grozavă și minunată, dar cântatul împreună cu Vampirii este cu totul altceva”, a adăugat el.

Biletele pentru concertul Hollywood Vampires de la București vor intra în pre-vânzare începând cu 2 noiembrie, putând fi cumpărate începând cu 4 noiembrie, ora 10, de pe platformele specializate.

Biletele early bird variază de la 269 RON (54,75 EUR) la 429 RON (87 EUR), biletele de prevânzare fiind puțin mai scumpe.

Trupa Hollywood Vampires a fost formată în 2015 pentru a onora muzica starurilor rock care au murit din cauza excesului de substanțe în 1970. Numele trupei derivă de la The Hollywood Vampires, un club fondat de Alice Cooper în anii '70. Printre membri celebrii care făceau parte din acesta se număra Ringo Starr de la The Beatles și Keith Moon de la The Who.

