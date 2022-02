Klaus Iohannis, anunț important despre ajutorul pe care îl trimite Guvernul României în Ucraina. Ce mesaj a transmis

Duminică, 27 februarie 2022, Klaus Iohannis a făcut un anunț important despre decizia pe care a luat-o în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei. Președintele României a rămas surprins într-un mod neplăcut de tot ce se întâmplă în Ucraina, motiv pentru care a hotărât să se alăture partenerilor săi.

În urma războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, mai multe state ale lumii doresc sancționarea liderului rus pentru actele sale de cruzime, printre acestea se numără și România. Klaus Iohannis a transmis un mesaj important pe rețelele sociale, prin care declară că oferă ajutor Ucrainei.

Citește și: Klaus Iohannis, declarație în contextul operațiunilor militare ale Rusiei în Ucraina: "Niciun român nu trebuie să se teamă"

"România se alătură partenerilor săi și susține noile sancțiuni pentru a consolida și mai mult răspunsul nostru comun la invazia Rusiei în Ucraina. Ajutor umanitar și militar suplimentar din partea României urmează să fie trimis în Ucraina", a scris președintele României pe rețelele sociale, vizibil afectat de conflictul dintre Vladimir Putin și Volodîmîr Zelenski.

Romania joins its partners in supporting new sanctions to strengthen even more our common response to Russia’s invasion of Ukraine. Additional 🇷🇴 humanitarian and military support is to be sent to Ukraine 🇺🇦 @ZelenskyyUa #StandWithUkraine