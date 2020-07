Klaus Iohannis, declarație de ultimă oră! Măsuri restrictive: "este momentul să fim extrem de fermi"

Preşedintele Iohannis a avut o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi cu secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, chestor şef de poliţie Bogdan Despescu.

"Suntem în această situaţie: 1.350 de pacienţi, 35 de decese, un număr în creştere de persoane bolnave. Noi, eu, Guvernul, autorităţile responsabile, suntem hotărâţi să gestionăm această nouă formă de criză. Astăzi, am avut o discuţie foarte aplicată cu ministrul Afacerilor Interne, cu doi secretari de stat care se ocupă de zona Poliţiei şi de zona situaţiilor de urgenţă şi am convenit că este momentul să fim extrem de fermi, extrem de aplicaţi. Dragi români, toate studiile sociologice pe care le-am văzut arată că 90% dintre voi respectă normele, se conformează, poartă mască şi păstrează distanţa. Vă mulţumesc! Marea majoritate dintre voi aţi înţeles că avem nevoie de disciplină. Cei care nu au înţeles vor fi amendaţi. Este obligatoriu ca toată lumea să respecte normele, pentru ca noi toţi să putem stăpâni această boală, să putem stăpâni această pandemie", a spus şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.



Iohannis a atras atenţia că deja jumătate dintre paturile de la Terapie Intensivă sunt ocupate şi este nevoie de măsuri ferme pentru a face faţă pandemiei de COVID-19.



"Eu, Guvernul, autorităţile, ştim ce avem de făcut. Internele ştiu ce au de făcut, ministrul Sănătăţii ştie ce are de făcut, Departamentul Situaţiilor de Urgenţă pregăteşte spitalele. Avem peste 800 de paturi pregătite pentru Terapie Intensivă. La momentul acesta, deja jumătate sunt ocupate. Atenţie! Avem nevoie de măsuri foarte ferme. Mă bazez pe voi, dragi români, să respectaţi aceste norme, iar cei care nu le respectă vor suporta rigorile legii. Important este ca, împreună, să trecem cât se poate de bine peste această criză sanitară creată cu cinism de un partid din România", a adăugat şeful statului.

