Brooke Shields s-a fotografiat în costum de baie la aproape 60 de ani. Cum arată în prezent actrița din Laguna Albastră

Brooke Shields a pozat în costum de baie înainte de a împlini 60 de ani. Iată cum arată în prezent actrița din Laguna Albastră, filmul care a făcut-o celebră în toată lumea!

Brooke Shields, în pragul vârstei de 60 de ani, radiază în vacanța din Bahamas. Actrița s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese, iar fanii din întreaga lume au fost pur și simplu fermecați. Iată imaginile mai jos!

Cum arată Brooke Shields, actrița din Laguna albastră, în costum de baie, la aproape 60 de ani

Brooke Shields avea doar 15 ani când a apărut în celebrul film Laguna Albastră, alături de Christopher Atkins. Rolul i-a adus faima la nivel global, iar telespectatorii din întreaga lume au fost cuceriți de frumusețea și naturalețea actriței.

​Anii au trecut, însă Brooke Shields a rămas la fel de frumoasă și naturală! Celebra actriță se pregătește să schimbe prefixul, însă nimeni nu i-ar da vârsta din buletin. Recent, aceasta și-a încântat fanii de pe Instagram cu câteva fotografii de la plajă.

Actrița, care va împlini 60 de ani în luna mai, arată spectaculos în costum de baie. Brooke Shields a renunțat complet la machiaj, lăsându-și frumusețea naturală să strălucească în lumina caldă a soarelui tropical.

„Ca-n Laguna Albastră!”/„Arăți minunat!”/„Fabuloasă”/„Supermodel”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la fotografia ei.

Brooke Shields, despre momentul în care a fost agresată sexual

În anul 2003, Brooke Shields a făcut dezvăluiri cutremurătoare din tinerețe. Actrița a vorbit despre un incident de la începutul carierei sale, care a marcat-o profund. Este vorba despre abuzul sexual la care a fost supusă pe când avea 22 de ani. Dezvăluirea a avut loc în cadrul documentarului „Pretty Baby”.

„Mi-a luat mult timp să procesez asta (...) Sunt mai furioasă acum decât am putut fi atunci (...) Dacă vă este teamă, este pe bună dreptate. Sunt situații înfricoșătoare. Nu trebuie să fie violente pentru a fi înfricoșătoare”, a spus Brooke Shields pentru People.

Actrița din Laguna Albastră și-a amintit că se afla în „cel mai jos punct al carierei sale” când s-a întâlnit cu directorul, pe al cărui nume nu a vrut să îl dezvăluie, pentru a lua cina. Ea credea că se întâlnesc pentru a vorbi despre „obținerea unui rol în film”. După masă, ea a fost de acord să se întoarcă la hotelul lui pentru a chema un taxi.

„Nu am luptat atât de mult (...) Nu am luptat. Pur și simplu am înghețat. M-am gândit că un singur <<Nu>> ar fi trebuit să fie suficient și m-am gândit doar: <<Rămâi în viață și ieși afară>> și am închis totul în mine.”

Brooke Shields a explicat că la început s-a învinovățit, pentru că a mers la hotel cu bărbatul respectiv: „A fost foarte ușor să mă disociez, pentru că, până atunci, era ceva vechi. A fost o alegere de tipul luptă sau fugi (...) Lupta nu era o opțiune, așa că pur și simplu îți părăsești corpul. Nu ești acolo. Nu s-a întâmplat”, a mai declarat ea pentru People.

