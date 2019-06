Video. „La Colectiv a fost explozie”! Imagini nemaivăzute, care schimbă tot ce se știa despre marea dramă din octombrie 2015

Site-ul Luju.ro oferă imagini în premieră din momentul izbucnirii incendiului de la Colectiv și care dovedesc în noaptea de 30 octombrie 2015 am avut de-a face cu o deflgrație.

Lumea Justitiei prezinta in premiera o inregistrare video terifianta din clubul Colectiv, care surprinde momentul deflagratiei, care s-a propagat pana la intrarea/iesirea din club, care se facea printr-un container metalic . Este vorba despre ultimele doua minute captate de o camera de supraveghere instalata in containerul de acces in club, de la orele 22:32-22:33, din data de 30 octombrie 2015, care surprinde deflagratia in care au murit in total 64 de persoane si au fost ranite alte cateva zeci. Inregistrarea pe care o prezentam in cuprinsul articolului se afla la dosarul "Colectiv," (nr.545/P/2015) instrumentat de procurorii PICCJ Mihai Eduard Ilie, Emiliea Gavadia si Eusebiu Serbanoiu inca de la inceput, fiind identificata drept "Camera nr. 1 a sistemului de supraveghere nesonorizat" si montata la intrarea in club. Totusi, desi a fost proba in dosar, acestei inregistrari nu i s-a acordat valoarea cuvenita de catre anchetatori, cu toate ca filmarea contine momentul cel mai evident al deflagratiei care a avut loc in incinta clubului Colectiv si care a generat un suvoi de flacari, aidoma unuia care iese dintr-un motor cu reactie, mistuind multimea ce incerca sa iasa disperata din club, prin container, printre fasiile de material textil.

Incendiul din clubul Colectiv din București a avut loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, în incinta unui club situat în Sectorul 4 din București într-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanșat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansării unui nou album, numit „Mantras of War”.

Conform datelor existente (cercetările se află în curs), focul a fost provocat de către artificiile folosite în timpul concertului, artificii care au dus la aprinderea buretelui poliuretanic (ușor inflamabil) folosit pentru antifonare de pe un stâlp al clădirii. Flăcările s-au extins foarte repede în tot clubul provocând leziuni – în unele situații cauzatoare de moarte, prin combustie, asfixie, intoxicații cu monoxid de carbon și alte gaze, unui număr semnificativ dintre participanții la concert. Amploarea evenimentului a determinat Ministerul de Interne să instituie Planul roșu de intervenție, iar Guvernul României a decretat trei zile de doliu național. Ca urmare a protestelor masive care au urmat incendiului, au demisionat pe 4 noiembrie 2015 Victor Ponta, împreună cu guvernul său, și primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.

În urma incendiului din 30 octombrie, la clubul Colectiv au decedat un număr de 64 de persoane. În afară de cele 26 de persoane decedate în incinta clubului și de una care a murit în drum spre spital, în faza inițială au fost identificate alte 186 de persoane rănite, din care 146 au fost spitalizate. În săptămânile de după incendiu au decedat alte 33 de persoane.

A fost cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte[18] și cel mai grav accident din țară de după anul 1989, depășind după numărul de decese accidentul aviatic de la Balotești din 1995 în care au murit 60 de persoane.