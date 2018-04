E sărbătoare mare mâine! La mulți ani, Teodor, Teodora, Tudor, Teo. Semnificația numelor și derivatelor lor

Calendar ortodox 22 aprilie. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește duminică, 22 aprilie, pe Sfântul Teodor Sicheotul. La mulți ani tuturor celor ce poartă numele Teodor și Teodora, Tudor, Tudora și derivatele sale: Toader, Teo, Tudorel, Tudorica, Toderica, Toderita, Dorin, Dorina, Doru, Dora, Doroteea, Dorel, Dicu. Iată care este semnificația detaliată a acestor nume.

Numele Teodor este format din cuvintele grecesti theos - zeu si doron - dar și s-ar traduce darul lui Dumnezeu (cu variantă Tudora-derivată de la Tudor), exprimă sentimentele de mulțumire ale părinților față de divinitate la nașterea copilului. Datorită semnificației lor, numele teoforice au fost purtate de mulți martiri din primele veacuri creștine. În Țara Românească, în secolul al XV-lea erau atestate formă cultă Teodor și formă populară Toader. Cel mai frecvent era prenumele Tudor (atestat pentru prima data în 1424), urmat de Tudoran și Tudora. În Moldova din vremea domniei lui Ștefan cel Mare era atestata formă Hodor.

la mulți ani, Teodora! Semnificația numelui Teodora

Acest amestec de vibrații contrare pot face din Teodora o femeie duală, susceptibila de a evolua brusc de la o tendința la altă. Teodora are o alura determinată, este activă, independența, voluntară, curajoasă și autoritară. Să fie oare Teodora dornică să se protejeze de lumea exterioară afișând aceste trăsături de caracter? Cu siguranță. Asta deoarece, sub această carapace se ascunde o femeie sensibilă, fragilă și vulnerabilă. Ușor rănită de viață, Teodora se închide în șine, se refugiază în spatele unei aparențe dure. Teodora este extrem de preocupată de propria persoană și se dovedește a fi, în unele situații, egoistă, mândră și aroganța. Cu toate acestea, este mereu prezența când este nevoie de ea.

La multi ani, Tudor! Semnificația numelui Tudor

Cel care poartă numele de "Tudor" este o persoană responsabilă și stabilă. Are o minte calmă care îi permite să analizeze obiectiv și să ia deciziile rapid, fiind capabil să reuseasa în orice capacitate profesională. Din pricină seriozității uneori pare foarte dominant în față celorlalți. Are o personalitate umanitara, sărind rapid în sprijinul celor din jur. Îi plac copiii și mediile stabile. Are o apreciere deosebită pentru muzică și artă, fiiind capabil să se exprime prin acestea.

La mulți ani, Toader! Semnificația numelui

Toader este un nume românesc, derivat cel mai probabil de la numele Tudor. Sfântul Toader se serbează pe 8 februarie și este o zi cu tradiție, în care fetele se trezesc să își spele părul înainte de răsăritul soarelui, înainte de a-și scoate Sân Toader caii la păscut, deoarece se spune că "Cresc cozile fețelor/Cât cozile iepelor". Derivat din cuvântul celtic "teutorigos", Tudor înseamnă "legiuitorul poporului". Se pare că are și proveniența englezească. Henry VII (Henry Tudor) a fost un mare conducător al Angliei în sec. XV-lea și primul monarh din Dinastia Tudor. Formă Tudor este o variantă a numelui în limbă greaca Theodore (dar de la Dumnezeu).

La mulți ani, Teo! Semnificația numelui

Teo, prescurtarea de la Teodora, o formă românizata a grecescului Theodora, ce înseamnă "darul lui Dumnezeu" (compus din theos-"Dumnezeu" și doron-"dar") și care a fost purtat în variantă masculină de câțiva sfinți, printre care Theodore din Amasea în secolul al 4-lea, Theodore din Tarsus (arhiepiscop de Canterbury în secolul al 7-lea) și călugărul bizantin Theodore Studitul, dar și de doi papi.

La mulți ani, Dorin/ Dorina

Prenume de origine greaca cu apartenență la grupul etnic al Dorilor, sau derivat din "Theodor" (darul Domnului). Se pare că numele ar putea avea legătură și cu "Dorian", acesta având înclinații spre Dorieni, tribul nomadic ce a jefuit Atena și apoi s-a stabilit în Spartă. Numele "Dorian" ar putea însemna "dinspre mare, de la ocean" și, totodată, este un modul muzical înrădăcinat în muzică elena.



Purtătorii numelui de "Dorin" sunt considerați a fi deștepți, cu sens al responsabilității, au o judecată bună în afaceri și apreciază lucruirile fine în viață. Sunt adesea foarte serioși și foarte mături în gândire, încă de la vârste fragede având o gândire destul de mătura. Familia și casă sunt două lucruri foarte importante pentru ei și își doresc să trăiască cu siguranță unui mediu liniștit și armonios unde se pot bucură de compania membrilor familiei sau a prietenilor.

Dorina este o fire mândră și orgolioasă. Acest lucru îi determină pe cei din anturajul sau o caracterizeze drept o persoană rece și orgolioasă. În realitate, Dorina este o femeie neîncrezătoare și introvertită, secretoasă. Curioasă și intuitivă, Dorina este o persoană perspicace și posedă o viziune fină asupra lucrurilor și oamenilor, se pricepe să ghicească gândurile celorlalți. Autoritară, Dorina nu este o persoană tolerantă și suplă, are tendința să își impună într-un mod cam violent ideile și părerile, își consideră ideile cele mai bune, nu este dispusă să asculte alte păreri.

La mulți ani, Dora/Doru

Numele de băiat Doru este de origine românească și derivă din cuvântul dor.



De asemenea, Doru este o formă a numelui de origine românească Tudor și are semnficatia de legiuitor, conducător. Numele Tudor derivă din numele de origine greaca Theodoros care are semnificația de "dar de la Dumnezeu".

Dora Etimologie: vine din grecescul „doron” – dar si „theos” – zeu.

Cifra este 2

Culoarea: albastru

Tipul de caracter. Activa si muncitoare, puternica si statornica, i se poate reprosa lipsa de fantezie in existenta, dar si din fericire are umor, cateodata negru.

Patronim. Nu se potriveste cu numele incepand cu „A” , „R” sau mai rau prin „RA”.

La mulți ani, Dorel, Doroteea

Numele de băiat Dorel are mai multe semnificații în funcție de originea cuvântului din care derivă.

Astfel că numele Dorel, că origine latină, derivă din "Dorianus" și înseamnă "aparține tribului Dorian" iar că origine dacica, despre numele Dorel se spune că ar derivă din cuvântul "dor" cu semnificație clară.

De asemenea, despre numele Dorel se spune că ar fi o formă derivată a numelui Tudor care este de origine greaca și are la bază numele Theodoros care înseamnă zeu, "dar de la Dumnezeu".

Numele Dorothea este de origine greceasca si deriva de la cuvantul Dorotheos - darul lui Dumnezeu, "doron" - dar, "theos" - Dumnezeu.

Grecescul Dorothea a fost purtat in secolul al 4-lea de catre martira Dorothea de Caesarea si in secolul al 13-lea de catre Sfanta Dorothea de Montau, patroana a Prusiei.

La mulți ani, Dicu



Numele Dicu provine de la numele Teodor este de origine greceasca si deriva de la cuvantul Dorotheos - darul lui Dumnezeu, "doron" - dar, "theos" - Dumnezeu. umele Teodor este format din cuvintele grecesti theos - zeu si doron - dar și s-ar traduce darul lui Dumnezeu (cu variantă Tudora-derivată de la Tudor), exprimă sentimentele de mulțumire ale părinților față de divinitate la nașterea copilului. Datorită semnificației lor, numele teoforice au fost purtate de mulți martiri din primele veacuri creștine. În Țara Românească, în secolul al XV-lea erau atestate formă cultă Teodor și formă populară Toader.