Leo, un român de 28 de ani plecat la muncă în Italia, a dispărut de acasă! Sora acestuia, disperată: ”Ajutați-mă să-l găsesc!”

Leonard, un tânăr în vârstă de 28 de ani plecat la muncă în Italia, este de negăsit de două săptămâni de zile, motiv pentru care familia lui a lansat un apel pe rețelele de socializare.

Leonard Tamaș locuiește în localitatea Castelfranco Veneto, din provincia Treviso, Italia, iar ultima dată a fost văzut pe 8 iunie, în timp ce pleca cu bicicleta. De atunci, însă, nimeni nu mai știe nimic despre el.

Sora acestuia a lansat un apel disperat pe rețelele de socializare pentru a-și găsi fratele.

Citește și: Monica a plecat de acasă acum două zile și nu s-a mai întors! Familia, disperată: ”Vă rog să ne ajutați să o găsim!”

”Bună ziua. Îmi caut fratele, de la care nu mai am vești de 13 zile. Are 28 de ani împliniți ieri, născut în România, trăia la Castelfranco Veneto. Se numește Tamaș Leonard, are 1,68 metri înălțime, păr negru, ochi căprui, circa 63 de kilograme. Era îmbrăcat cu un tricou roz și pantaloni lungi verde închis când a ieșit. Ieșise cu bicicleta. Am făcut denunț la carabinieri pentru dispariția sa acum patru zile, dar până în acest moment nicio veste. Dacă-l recunoaște cineva, să mă contacteze, vă rog. Ajutați-mă să-l găsesc.”, a scris sora lui Leonard pe data de 20 iunie.

Citește și: Veste extrem de bună: Matei a fost găsit!

Tânărul a împlinit 28 de ani pe 20 iunie, însă nimeni nu a putut să ia legătura cu el.