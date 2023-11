Limitarea plăților cash a fost anulată. De ce s-a ajuns la această decizie

Decizia de limitare a plăților cash a fost anulată după ce Guvernul a recalculat situația care îi nemulțumea pe oameni. Iată cum s-a ajuns la acest lucru și ce au declarat liderii Coaliției de guvernare.

După ce Guvernul a decis ca plățile efectuate cu numerar să fie limitate, se pare că acum decizia a fost anulată în urma presiunilor făcute de întreaga populație și de comercianți.

Pentru un moment, toți românii vor putea să efectueze plăți exact așa cum o făceau și până acum, deoarece nu se va mai implemeta legea conform căreia plățile efectuate cu numerar să fie limitate.

Limitarea plăților cash a fost anulată

Întreaga populație va fi liberă să plătească cu numerar pentru produsele dorite în limita sumei de 5000 de lei între persoane fizice și în limita a 10000 de lei în magazine. Această decizie a fost luată în urma presiunilor care au existat în această perioadă atât din partea tuturor persoanelor din țară, cât și din partea comercianților.

Ministrul Finanțelor a ajuns la o concluzie drastică într-o perioadă scurtă de timp în care populația țării s-a declarat împotriva deciziei de limitare a plăților cash, motiv pentru care s-a renunțat la această decizie.

„Societatea românească nu este pregătită pentru măsura limitării utilizării numerarului” a fost declarația pe care a făcut-o Marcel-Ioan Boloș, ocupând poziția de Ministru al Finanțelor.

Premierul Marcel Ciolacu, adeptul limitării plăților cash, a făcut o declarație care îi vizează totuși pe toți care se ocupă cu evaziunea fiscală și ilegalități.

„Evazioniștii care s-au urcat pe acest val (...). Vin după voi!” a fost amenințarea pe care a făcut-o Prim-ministrul României la adresa persoanelor care încalcă legea.

Așadar, pentru un moment se revine la prevederile legii 70/2015 care are scopul de întărire a situației financiare.

Legea 70/2015 prevede următoarele:

La articolul 3, alineatul (1):

„a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000

lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în

limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000

lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza

legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;”.

În acest sens, liderii Coaliției de guvernare, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au anunțat că s-a renunțat la reducerea plăților cash, făcând următoarele declarații:

„Am spus că voi fi mereu alături de micii întreprinzători și de oamenii simpli, fără excepție. În ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cât și cu mediul de afaceri și cu reprezentanții sistemului bancar. Și mi-au spus anumite lucruri de bun simț legate de măsurile venite de la ANAF și Ministerul Finanțelor legate de cash. Acești oameni nu sunt evazioniști, ci sunt cei pe umerii cărora se sprijină această țară! (...) Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atât la persoanele fizice, cât și la cele juridice. Cu două excepții: plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi.” a spus Marcel Ciolacu.

„Am convenit, împreună, că vom continua cu fermitate lupta cu evaziunea fiscală în România și vom promova, de comun acord, măsuri în acest sens” a fost declarație pe care a făcut-o Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook, venind în completarea premierului.