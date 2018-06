Loviți și amenințați de vijelii și grindină. În 24 de ore, au căzut și 70 de litri de apă pe metru pătrat! În ce zone ale țării a căzut gheață

A plouat într-o zi cât în trei săptămâni în multe judeţe aflate sub cod galben de ploaie, furtuni şi grindină.

În Dej, străzile au fost acoperite de apă, iar în multe localităţi din Caraş Severin gheaţa căzută din cer a acoperit câmpurile şi a distrus grădinile oamenilor.Un drum din Harghita a fost blocat de copaci doborâți de furtună, iar vremea rea se menţine Meteorologii au emis o informare de ploi şi vijelii pentru următoarele 24 de ore, în toată ţara.

Codul galben de ploi din 26 de judeţe a inundat drumuri şi a distrus câmpuri. Gheaţa, vântul şi ploile torenţiale au acoperit jumătate de ţară de la vest la est. Peste 70 de litri pe metru pătrat au căzut la Dej, cât în trei săptămâni de ploaie.

Şi în Alba Iulia, canalizarea nu a mai putut aduna apa

Furtuna puternică a blocat un drum din Harghita. Copacii căzuţi au oprit circulaţia pe Drumul Naţional 15, între Borsec şi Capu Corbului. A fost nevoie de intevenţia lucrătorilor de la drumuri ca să elibereze asfaltul.În multe sate din Caraş Severin, gheaţa a distrus grădinile.

Codul galben de ploi va fi extins de o informare de vreme rea pentru toată ţara, inclusiv în sud.

Cu 29 de grade la Bucuresti si cu intervale in care instabilitatea se manifesta si in capitala, averse, intensificari ale vantului, posibil la noapte, dar mai mult in cursul dupa-amiezii de luni.

Ploile s-ar putea ori miercuri, când temperaturiloe vor creşte spre 32-33 de grade, dar vor reveni joi, inclusiv la Bucureşti.