Ludovic Orban, declarație bombă despre alocațiile copiilor! „Nu am spus niciodată așa ceva!”

„Nu am spus niciodată așa ceva (că alocațiile copiilor vor fi ănlocuite de vouchere, n.r.). Am dat exemple că există și alte modalități de a sprijini financiar, în alte țări. Am spus clar că nu există niciun fel de proiect privitor la acest subiect, că noi respectăm legislația și că obiectivul nostru este să creștem alocațiile pentru copii”, a spus Ludovic Orban.

El a subliniat încă odată că „PNL a avut întotdeauna grijă ca alocaţiile pentru copii să crească”.„Ultimele majorări, în 2008, 2015 şi 2019 au fost făcute la iniţiativa PNL. Tot noi am stabilit ca alocaţiile să fie indexate cu rata inflaţiei”, a afirmat Ludovic Orban.

„Se întâmplă ca alocaţiile copiilor să fie folosite şi pentru cheltuieli altele decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului”, a spus ministrul interimar şi desemnat al Muncii, Violeta Alexandru. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea a spus că banii din alocaţii „se mai joacă şi la păcănele”.

Florin Cîţu: Majorarea alocațiilor pentru copii a fost amânată