„M-a hipnotizat pe loc”. Un bărbat din Ialomița s-a dat drept femeie și a prăduit mai multi indivizi. Cum a fost posibil

Trandafir Bănică, un bărbat deghizat în femeie, a descoperit un nou mod inedit de a face bani ușor. Bărbatul din Ialomița a făcut furori printre alți bărbați și a reușit într-un timp foarte scurt să stângă zeci de mii de lei prin noua lui metodă. Acesta este recidivist și tocmai ce ieșise din închisoare.

Nici nu a ieșit bine din pușcărie, că Trandafir Bănică s-a întors la vechile obiceiuri. De data aceasta, însă, el s-a dat drept femeie și a reușit să prăduiască mai mulți bărbați.

Potrivit celor care i-au căzut în plasă, el se prezenta cu numele de Maria și le promitea anumite servicii în schimbul unor sume de bani consistente. Astfel, într-un timp foarte scurt, Trandafir a reușit să stângâ aproximativ 20.000 de lei de la victimele lui.

Acesta se țintea bărbați în vârstă pe care îi păcălea că este femeie, iar aceștia susțin că nu și-au dar seama. Potrivit Antena 3 CNN, în plasa bărbatului deghizat în femeie ar fi căzut și un funcționar public, care a aflat ulterior adevărul.

„M-a abordat o doamnă... doamnă am crezut că este. M-a pipăit cu o mână şi cu cealaltă mi-a sustras banii..M-am intimidat aşa, un pic. Ajungând la muncă, am constatat că nu mai am banii în buzunar. Peste 5.000 de lei", a dezvăluit una dintre victime pentru sursa menționată.

„M-a hipnotizat pe loc. Am înţeles că are şi un talent din acesta..Avea un vino-ncoa. Avea un fes pe cap. Am văzut că avea un tatuaj pe mână. Când mi-au spus domnii de la Poliţie că e bărbat, am râs să ne prăpădim", a mai spus bărbatul.

Între timp, hoțul a fost ridicat de poliție, însă el are o altă variantă a situației. „Maria” așa cum se prezenta el susține că nu a cerut bani, ci chiar i-au fost oferiți de presupușii bărbați prădiți.

„Ei ştiau că sunt trans, dar le plăcea (...) Nu le luam niciun bun, ei îmi dădeau cu mâna lor. Nu mă plăteau, erau foarte nesimţiţi”, a reclamat el.

Poliția Capitalei a explicat că din luna martie până în prezent, un bărbat, în vârstă de 52 de ani, deghizat în femeie, a profitat de neatenția victimelor și le-a sustras diverse sume de bani.

Printre cele mai recente victime se numără doi bărbați, unul în vârstă de 74 şi unul de 69 de ani. În doar câteva luni, hoțul a reușit să strângă nu mai puțin de 20.000 de lei.

Trandafir Bănică a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru furt calificat, în 2023 și doar ce ieșise din pușcărie când i-a venit noua idee.