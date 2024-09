Mai mulți români s-au întâlnit să facă un grătar, dar au auzit un zgomot suspect înainte de a aprinde focul. Ce au descoperit

Mai mulți români s-au întâlnit într-o curte pentru a face o petrecere, însă distrcția lor a fost întreruptă de un zgomot suspect. Unul dintre petrecăreți a filmat momentul în care au făcut o descoperire neașteptată.

Mai mulți petrecăreți s-au pregătit să facă un grătar. Masa era aranjată, băuturile erau pregătite și se pregăteau să aprindă lemnele de grătar, însă unul dintre ei a auzit un zgomot ciudat venind din interiorul grăătarului.

Românii au dat la o parte lemnele pe care le-au pus pe grătar și au îndepărtat și tabla grătarului, iar apoi s-au bucurat că au făcut descoperirea înainte de aprinderea focului.

Mai mulți români s-au întâlnit să facă un grătar, dar au auzit un zgomot suspect înainte de a pune carnea. Ce au descoperit după ce au dat lemnele la o parte

În interiorul grătarului se afla un cuib cu mai mulți pui de pasăre.

„Băi fraților, am vrut să facem un grătar, dar cineva și-a dat seama că se aude ceva suspect sub grătar. Ș ice e sub grătar, nu știm. Avem impresia că sunt niște păsărele, ceva. Era să dăm foc la grătar, în ultimul minut cineva a auzit că se aude ceva sub grătar. Cred că și-a făcut cuib. Trebuie să ai auzul foarte ascuțit. Da! Uite cuibul! Voi vă dați seam ace se întâmpla dacă dădeam foc la lemne pe grătar?”, se aude spunând bărbatul care filma.

„Pot să mă laud cu auzul meu? Cu tot cu muzică!”, a spus bărbatul care a auzit zgomotele.

„Nu cred așa ceva! Haide să facem grătar în altceva! Lasă-i acolo!”, a spus una dintre femeile care se aflau la petrecere.

„Eram și noi le o petrecere frumoasă și a auzit cieneva. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la auzul ăla! Du-te și ia alt grătar! Acoperă-I că știe mămica lor despre ei!”, a mai spus bărbatul care a filmat momentul.

În cele din urmă, unul dintre cei prezenți la petrecere l-a pus la loc în ciub pe puișorul care căzuse și a acoperit din nou grătarul cu tabla.

În cele din urmă românii au fost nevoiți să-și găsească un alt grătar pentru a-și continua petrecerea, deoarece nu s-au îndurat să strice cuibul puișorilor.

Cei care au văzut imaginile publicate pe rețelele sociale i-au felicitat pe oameni că nu au stricat cuibul păsărilor.

„Ce frumos din partea voastră ca nu ați stricat cuibul, mai există și oameni faini”, „Mi s-a facut pielea de gaină! Ce frumos sa vezi ca mai sunt oameni cu inima mare”, „Frumos din partea voastrà...làsați puii acolo sà crească”, sunt câteva dintre comentariile primite în mediul online de cel cae a postat imaginile pe rețelele sociale.

