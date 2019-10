”Mami are cancer!” Femeie de 36 de ani, despre cel mai dureros moment de când a aflat diagosticul:”Am văzut teamă în ochii lor. Toți erau terifiați!”

O femeie în vârstă de 36 de ani, mama a șase copii, a trecut prin momente dramatice și coșmarul nu s-a terminat. Diagnosticată cu cancer la sân, la începutul acestuia an, femeia a povestit, printre lacrimi, că cel mai greu moment a fost să le spună copiilor ce i se întâmplă.



Să audă că suferă de cancer la sân n-a fost chiar atât de dureros pentru ea, însă lui Sarah Weimer, o tânără de 36 de ani, i s-a rupt suflet în momentul în care a trebuit să le spună copiilor ”mami are cancer”.

În cadrul unui interviu, tânăra care are acasă șase copii a vorbit despre coșmarul pe care-l trăiește de câteva luni, de când a aflat că suferă de cancer, dar și cât de greu i-a fost să le dezvăluie copiilor că suferă de o boală teribilă.

În momentul în care doctorul i-a spus că are cancer la sân, viața parcă i s-a oprit în loc: ”Nimeni nu vrea să audă acele cuvinte. Nimeni nu vrea să audă ”ai cancer”, a povestit ea, potrivit AbcNews.go.com.

”Cel mai greu moment a fost să le spun copiilor că am cancer la sân.”, a povestit, printre lacrimi, femeia. ”În momentul acela am putut să văd în ochii celor mari, care înțelegeau ce înseamnă asta, teamă. I-am văzut speriați și am știut instant că e serios, că e greu. Mi-a fost extrem de dificil să fiu puternică în acele momente. Am încheiat conversația cu speranța că suntem o familie și vom trece împreună prin asta, că totul va fi bine.”, a mai mărturisit ea.

”Întotdeauna am fost o persoană optimistă, însă vestea că am cancer nu a fost ușor de digerat. Parcă m-a trimis, într-un fel, într-un loc întunecat. Am știut că nu vreau să trăiesc așa toată viața și am ales să mă bucur de viață, să fiu recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută aici, pe Pământ, cu cei șase copii ai mei.”, a mai mărturisit tânăra.

De asemenea, ea a recunoscut că a ajuns să fie diagnosticată cu această boală după ce și-a neglijat, într-un fel, sănătatea.

”Am observat, la începutul acestui an, că ceva nu e în regulă, dar mi-am spus că poate e o infecție sau poate e ceva hormonaș. Într-o zi, însă, m-am privit în oglindă și am observat că sânii mei aveau dimensiuni diferite. Atunci am decis să fac programare la medic.”, a mai povestit ea.

”Ca mamă, sunt foarte ocupată și preocupată de copii. A trebuit să am grijă de casă, de copii, de familie, de job și am uitat să mă opresc și să mă întreb dacă e totul în regulă cu mine. Nu am avut grijă de mine așa cum ar fi trebuit.”, a mai mărturisit femeia.

Acum, ea urmează un tratament și sper să se vindece ca să se poată bucura de cei șase copii.