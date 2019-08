România șocantă! „Bună ziua, am cancer și aș dori să mă angajez”! Ce răspuns a primit bolnavul

Situație scandaloasă în România! Ce pățesc bolnavii de cancer sau supraviețuitorii acestei boli cumplite, la locul de muncă?

Găsirea unui loc de muncă este dificilă în aceste momente. V-am arătat nu demult paradoxul în care trăim: spunem că nu avem forţă de muncă dar oamenilor le este greu să găsească rapid un job. Protagoniştii în acest caz sunt oamenii care au sau au avut cancer.

CE PĂȚEȘTE UN BOLNAV DE CANCER LA SERVICIU

Deşi este cumva împământenită ideea că dacă ai cancer eşti într-o stare gravă care te imobilizează, nu este aşa de cele mai multe ori. Foarte mulţi oameni care suferă de cancer sau chiar supravieţuitori ai bolii sunt capabili în continuare să meargă la muncă şi îşi doresc să nu se rupă de realitate însă, realitatea îi rupe cumva de ea.

Un studiu recent făcut de o organizaţie non profit arată că o cincime dintre pacienţii cu cancer care şi-au dorit un loc de muncă au fost refuzaţi de către angajatori din cauza afecţiunii de care suferă. Este un act de discriminare, spun oamenii.

Unu din cinci pacienti cu cancer nu este angajat din cauza bolii. Iar 30% dintre cei care descopera boala in perioada in care lucrează amână cât pot de mult sa isi informeze angajatorul din cauza temerii de a nu fi exclus sau discriminat. In ceea ce priveste incheierea contractului de munca, doar 17% dintre cei diagnosticati spun ca au decis de comun acord cu angajatorii sa termine colaborarea. Iar 6 din 100 spun ca s-au simtit obligati sa demisioneze, chiar daca nu li se cere explicit acest lucru.

Asta în condiţiile în care pacienţii cu cancer au nevoie de susţinere iar moralul ridicat şi stabilitatea psihică îi ajută şi mai mult să se vindece de boală. O spun, pe lângă bunul simţ, şi medicii.

Un lucru e cert, bolnavul sau supravieţuitorul nu pot demonstra discriminarea în instanţă fără dovezi multe şi greu de obţinut. Doar în 2018, în România au fost diagnosticate cu cancer 83 de mii de persoane. Numărul deceselor a fost de aproximativ 60 de mii.