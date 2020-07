Mama șoferului sinucigaș care a distrus o familie, pusă la zid, pe Facebook! Ce a dezvăluit despre fiul ei. „De când s-a despărţit de fata aia, era trist”

„Frăţiorul meu nu te voi uita niciodată! Păcat că ai luat cu tine doua suflete nevinovate!", a scris Daniel Popa.

Ce dezvăluire a făcut mama șoferului sinucigaș, care a distrus o familie

Ioana Pătru a aflat că fiul său s-a sinucis de la rudele care au sunat-o. Femeia a spus că a vorbit cu el luni seara, când tânărul era abătut.

„Am vorbit cu el luni seara. Era abătut. De când s-a despărţit de fata aia, de Ana, era trist. Cred că a suferit o depresie, nu ştiu. Nu vorbea cu mine, nu-mi spunea nimic. Îmi închidea telefonul când îl întrebam ce are. Sunt distrusă. A venit ambulanţa când am auzit. Nu mai pot. Cu fata nu am reuşit să vorbesc pentru că m-a blocat pe facebook, m-a blocat peste tot", a declarat Ioana Pătru, potrivit adevarul.ro.

