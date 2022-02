Mărturia unei tinere din Ucraina care a fost trezită de bombardamente și împușcături: ”Am fugit pe balcon"

Invazia armatei rusești în Ucraina a pus pe fugă cetățenii țării, care au fost treziți încă de la primele ore ale dimineții de arme. O tânără din orașul Harkov mărturisește că la 5 dimineața a auzit primele focuri de armă și s-a grăbit să ajungă pe balcon acolo unde a văzut oameni speriați care alergau.

Declarațiile tinerei din Ucraina, orașul Harkov: ”Astăzi a fost cel mai urât răsărit din viața mea”

“Nu mi-a venit să cred până în ultimul moment că s-ar putea întâmpla în orașul nostru, Harkov”. Declarațiile sale au fost difuzate pe postul Antena 3.

”Astăzi a fost cel mai urât răsărit din viața mea. La 5 dimineața m-am trezit și am auzit focuri de armă, am fugit pe balcon și am realizat că nu erau artificii. Nu mi-a venit să cred până în ultimul moment că s-ar putea întâmpla în orașul nostru, Harkov, pentru că părea un loc liniștit, chiar dacă ne aflam la graniță. Am văzut oameni alergând pe stradă... Unii au intrat în mașini. Familia mea nu pleacă nicăieri pentru că pentru noi aici este acasă. Sper să fie totul bine! Sper ca războiul să ne ocolească!”, a mărturisit tânăra, potrivit Antena 3.

Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, în jurul orei 05:00, o operațiune militară în estul Ucrainei în zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite în apropierea capitalei, Kiev şi în Harkov, dar şi în alte oraşe. A fost impusă legea marţială în Ucraina.

Explozii puternice în mai multe oraşe - Președintele rus Vladimir Putin spune că scopul său este demilitarizarea și „denazificarea” Ucrainei

Într-o intervenţie la televiziunea de stat, Vladimir Putin a anunţat acţiunile militare din Donbas, cerând forţelor militare ucrainene să depună armele şi să plece acasă, potrivit agenţiilor de stat RIA-Novosti şi TASS.

"Republicile populare din Donbass au cerut ajutorul Rusiei. Ca urmare, am decis să iniţiem o operaţiune militară specială. Obiectivul este de a proteja oamenii care de opt ani sunt ţinta abuzurilor şi genocidului din partea regimului de la Kiev şi, pentru ca aceasta să înceteze, vom acţiona pentru a demilitariza şi denazifica Ucraina şi îi vom aduce în faţa justiţiei pe cei care care au comis numeroase crime sângeroase împotriva oamenilor paşnici”, a declarat Vladimir Putin.

A fost impusă legea marţială în Ucraina. China a respins să numească mișcările Rusiei asupra Ucrainei o „invazie”

Preşedintele Volodimir Zelenski a introdus legea marțială pe întreg teritoriul Ucrainei și a îndemnat oamenii să rămână calmi, în contextul operaţiunii militare a Rusiei, şi a dezvăluit că tocmai a vorbit cu omologul său american, Joseph Biden, care l-a asigurat de susţinere, potrivit Observatornews.ro

"Astăzi, preşedintele Putin a anunţat o operaţiune militară specială în Donbas. Rusia a lansat atacuri asupra infrastructurii noastre militare şi asupra punctelor de frontieră. Au fost auzite explozii în mai multe oraşe din Ucraina. Impunem legea marţială pe întregul teritoriu al Ucrainei", a declarat Volodimir Zelenski, potrivit CNN News.

