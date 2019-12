Mărturii terifiante din sala de operații a Spitalului Floreasca! ce s-a întâmplat, de fapt, cu femeia arsă: „Pacienta FUMEGA”

Deputatul Emanuel Ungureanu revine cu noi detalii despre incidentul șocant de la Spitalul Floreasca din București, unde o pacientă a fost incendiată pe masa de operație. Mărturiile personalului auxiliar au fost postate într-un mesaj pe pagina de Facebook a deputatului USR.

Îngrijitoare:

„În timp ce se desfăşura intervenţia chirurgicală în Sala 1 am observat-o pe colega mea că întră în sala de operaţie, am urmat-o crezând că are nevoie de ajutor. Am auzit ţipete, strigându-se: FOC! VENIŢI CU APĂ! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducându-se el în sala 1.”