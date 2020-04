Mărturiile unui medic arădean infectat cu COVID-19: „Boala va trece, dar cicatricele vor rămâne”

Un medic din Arad, infectat cu COVID-19 și internat în Timișoara, a povestit adevărata dramă pe care a trăit-o în această perioadă.

A fost mult mai dur lovit de stigmatizarea celor apropiați, care s-au temut că au fost infectați de el, decât de boala în sine.

„Cel mai dureros lucru – mai dureros decât boala în sine – a fost când unele rude şi unii prieteni au început să mă acuze că le-am dat și lor boala. Nu au mai ținut cont că ani de zile la rând am fost alături de ei la greu… acum toți mi-au reproșat lucruri care dor și care nu se vindecă. Boala va trece, dar cicatricele vor rămâne. E un joc la nivelul minţii… să stai pe câțiva metri pătraţi tu și cu o persoană necunoscută și să primești SMS-uri de reproş de la cunoscuţi… Ce vină am eu dacă asta mi-e meseria? Dacă cineva crede că eu am avut de gând să dau familiei sau oricărui om… se înșală amarnic”, a declarat medicul pentru aradon.