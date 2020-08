”Fiecare inspirație se simțea ca ultima!” Mărturisirile dramatice ale unei tinere s-a infectat cu COVID-19: ”A fost prima dată când am crezut că o să mor!”

”Am luat un paracetamol și a fost și prima dată când mi-am luat și temperatura - 37,5. Era mai ridicată decât normalul, dar încă nu mi-am făcut griji. În decurs de doar câteva ore lucrurile s-au schimbat total. M-am pus la somn învelită cu tot ce am găsit prin casă și tot nu reușeam să mă încălzesc. Eram sigură că paracetamolul va face minuni și o să mă trezesc ca nouă.

Explozie de cazuri noi de COVID-19, în Italia. Restricții noi anunțate de autorități! Masca, obligatorie în locurile publice și peste noapte

Peste vreo două ore, pe la trei dimineața, m-am trezit cu stare de vomă, tremurând și cu temperatura aproape de 39. Am mai luat un paracetamol și am încercat să dorm, dar lucrurile se înrăutățeau. Simțeam cum îmi crește temperatura, iar corpul îmi era din ce în ce mai slăbit, nu aveam forță nici să întind mâna să iau termometrul, care era la 30 de cm de mine.

Era ceva ce nu am mai simțit, nu era doar o simplă răceală, cum credeam inițial. Am stat în pat până dimineață, fiind incapabilă să mă mișc”, a mai povestit tânăra.

Ulterior, ea a sunat la 112 și a așteptat ore în șir o ambulanță.

”Am așteptat trei ore și când am văzut că nu vine ambulanța am sunat din nou la 112 și i-am rugat să urgenteze cazul pentru că simt că mor. De la cel de-al doilea telefon au mai durat încă o oră până a venit ambulanța și m-au dus la cel mai apropiat spital, Sf. Pantelimon. Doctorul de pe ambulanță mi-a luat temperatura, acum aveam 35, scăzuse cu aproape 4 grade în jumătate de oră. La spital am așteptat o oră și jumătate singură în ambulanță pentru că la primiri urgențe era deja un pacient”, a povestit tânăra.

MAE, anunț de ultimă oră pentru românii care se pregătesc să iasă din țară. Ce se întâmplă cu vacanțele în străinătate, în contextul restricțiilor de călătorie

La spital, medicii i-au făcut un set de analize, testul COVID, iar după ce investigațiile de bază nu au arătat complicații, tânăra a fost trimisă acasă să se trateze cu paracetamol și vitamina C.

”Când am intrat în spital o asistentă mi-a făcut un EKG, după ce tensiunea din ambulanță fusese aproape 15, iar pulsul peste 150, ceea ce m-a speriat cel mai tare. Pe lângă consultația la inimă, mi-au luat sânge pentru un set de analize și mi-au făcut un test COVID. Mi-au administrat intravenos glucoză și clorură de sodiu. La aproape o oră după ce am ajuns mi-au făcut și o radiografie pulmonară.”, a mai mărturisit tânăra.

A doua zi a primit de la spital rezultatul testului COVID-19. Așa cum se aștepta, era pozitiv. DSP-ul a sunat-o abia după 3 zile să o întrebe dacă are nevoie de internare. Între timp, era deja mai bine.

Cum se vor face orele de educație fizică, în noul an școlar. Ce se va întâmpla cu sportul, la iarnă, și cum vor arăta pauzele elevilor

"A doua zi m-a sunat doamna doctor de la spital, care mi-a spus că sunt pozitivă și să sun la 112 pentru a mă interna. Deja starea mea era mai bună, dar am sunt la 112 și mi-au spus că cei de la DSP se ocupă și că dacă nu mă simt extrem de rău ei nu au treabă.”, a mai povestit ea, dezvăluind, de asemenea, că medicii i-au spus să se izoleze 14 zile și apoi să iasă din casă, pentru că ei nu repetă testul.

”La fel mi-au spus și cei de la Tel Verde: după 14 zile pot să ies, de data asta 14 zile de la test. Cei de la DSP mi-au spus că o să mai sune să vadă cum mă simt, dar nu s-a întâmplat. Am ales să mă izolez mai mult de 14 zile de la test, ca să fiu sigură că nu transmit virusul. Am stat 20 de zile în izolare”, a spus fata.

Tânăra a crezut în virus de la început

”Credeam că virusul există și înainte să fiu cea afectată, chiar dacă nu știam pe nimeni care să fi trecut prin asta. Pentru toți care cred că e doar o răceală, da, așa începe. Dar e mai mult de atât, e o răceală care nu te lasă să respiri sau să te miști.

A stat 96 de ore fără tratament. Tușea și abia respira. Așa arată „izolarea” pentru pacienții suspecți de COVID-19: „Aş face orice sa n-ajung acolo”

Am simțit de atâtea ori că respir pentru ultima dată, și sunt tânără și sănătoasă, nici nu vreau să mă gândesc cum se simt cei care au și alte afecțiuni. Data viitoare când simțiți că nu puteți să respirați prin mască să știți că este de un milion de ori mai rău când nu poți să respiri de la Covid”, și-a încheiat povestea tânăra.

1409 cazuri de coronavirus, confirmate miercuri, 19 august

Ziua de ieri a adus în România o nouă creștere a cazurilor de coronavirus, fiind confirmate alte 1409 noi îmbolnăviri cu COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor infectate a depășit 73.000, iar numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 3.106. Alte 380 de persoane sunt internate la ATI.