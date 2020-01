Un cunoscut actor, care s-a călugărit, după ce l-au bătut minerii de l-au băgat în comă, a fost internat în spital. Ce se întâmplă cu părintele Valerian. „Au vrut să mă omoare”

A intrat în comă, pe 14 iunie 1990. S-a luptat cu moartea câteva zile, pe patul Spitalului de Urgenţă din Bucureşti. După ce s-a trezit din comă, și-a schimbat viața radical.

„Au vrut să mă omoare. M-au lovit cu o bâtă cu țepi ascuțiți la cap! Am căzut, dar vedeam de deasupra. Sufletul meu a strigat: «Am murit! În sfârșit, am murit!». Am fost foarte fericit. N-am mai întâlnit starea aia! M-au tot lovit și nu muream…”, a povestit părintele Valerian, fost Dragoș Pâslaru.