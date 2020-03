„Ia-l, nu am ce-i face!". Un medic, replică revoltătoare, pentru fiica unui pacient în stare gravă! Explicația conducerii spitalului

Fiica bărbatului, înm vârstă de 67 de ani, care acuza dureri abdominale, a scris pe Facebook că, în noaptea de miercuri spre joi, medicul de gardă și asistentele de la Spitalul Motru ar fi refuzat să îl consulte pe tatăl ei.

„Domnule primar al orașului Motru! Domnule manager al spitalului Motru! Domnilor, astă noapte, la ora 01.04 am ajuns cu mașina personală cu tatăl meu, la Urgențe Motru. 67 de ani, cardiac, vomitând și ținând de dureri abdominale! Doctorul de gardă, asistentele au adresat următoarele cuvinte: <Ia-l și du-l la Târgu-Jiu, nu am ce-i face!> Am strigat măcar să îi ia o tensiune.

Doctorul de gardă a răspuns să aștept că are de completat acte! Și să-l duc la Târgu-Jiu! Îl urcarăm în mașina personală leșinat pe bancheta din spate, la Târgu-Jiu. (...) Vă cer explicații pentru comportamentul medicului de la Urgență!", a scris femeia.

Reprezentanții spitalului susțin că vor face verificări și vor discuta cu medicul, care a declarat că a avut o altă urgență în acel moment, potrivit hotnews.ro.