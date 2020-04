"Negociez cu Dumnezeu în fiecare zi!" Medic la Terapie Intensivă, la Suceava. A ajuns în plin focar, după ce a refuzat străinătatea

"Sunt ultima verigă. Negociez cu Dumnezeu o clipa, o oră, o zi"

Ia zilnic contact cu zeci de pacienți infectați cu coroanvirus. Pentru că este anestezist la secția de Terapie Intensivă din Suceava, spital preluat de militari, din cauza focarului creat acolo, Mihai Alexandru Marginean vede oameni care luptă pentru viață, care vor să trăiască.

"Să ne imaginăm cum se vede Terapia Intensivă prin ochii unui pacient. Un om care stă în pat cu o mască de oxigen şi una chirurgicala. Simte că nu are aer. Ba e cald, ba e frig, poate îi e foame. Nu are aer nici măcar sa manance şi în jurul lui se plimbă nişte oameni în combinezoane albe, fără faţă cu nişte ochelari, viziere şi nu are cum sa fie o imagine decât înspăimântătoare", a mărturisit cadrul medical.