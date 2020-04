Cel mai cunoscut medic pediatru din România dezvăluie ce fenomen îngrijorător a apărut din cauza Covid-19: „Este un mesaj de luat acasă”

Zilele acestea luăm cele mai surprinzătoare decizii. De la decizia imprudentă de a ieși cu un copil in parc, in ciuda interdicțiilor oficiale ("că s-a plictisit copilu' de stat in casă", "că îi scade vitamina D3 în sânge", "că este afectată grav imunitatea" etc) până in extrema cealaltă, in care nu mergem la spital de teama COVID-19, chiar dacă este copilul bolnav și are semne de gravitate....