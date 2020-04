Părinții Alinei, fata de 27 de ani ucisă de COVID-19, i-au privit sicriul sigilat de la balcon și și-au luat adio! „Mamă, eu am să mor”

Povestea tragică a unei tinere de 27 de ani care a fost răpusă de noul coronavirus a şocat întreaga ţară. Statistic, putem spune că Alina a murit de COVID 19, dar ea a fost mai degrabă victima fără apărare a unui sistem cu multe probleme şi a unor spitale care încă nu ştiu cum să-i apere pe cei mai fragili în faţa pandemiei.

citește și: Un șofer de TIR român care întreba dacă există morți de coronavirus a murit chiar de Covid-19

„Mamă, am COVID, mamă, cred că am să mor. Nu, mamă, că eşti tânără şi rezistă corpul. Nu, mamă, eu am să mor. Şi cred că a buşit-o plânsul şi a închis telefonul. Atâta au fost cuvintele ei. Se sufoca” (Veronica Mutu, mama Alinei)