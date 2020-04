Un șofer de TIR român care întreba dacă există morți de coronavirus a murit chiar de Covid-19

Ulterior, rudele și apropiații au dezvăluit detalii dureroase despre lupta pe care a dus-o bărbatul cu boala:

„M-a sunat miercuri, abia vorbea, mi-a zis că are febră, că îl dor toate oasele și carnea de pe el, că e transpirat și că îi e greu să lupte cu boala. Eu vorbisem cu el înainte cu o lună de zile și i-am zis să vină acasă că nu mai lucra la Paris, pentru că se restrânsese activitatea urmare a situației de urgență. A refuzat, spunând că mama sa era bolnavă, și în vârstă, și nu voia să o pună în pericol. L-am încurajat, spunându-i că e tânăr, în putere, că boala afectează grav persoanele vârstnice cu diverse afecțiuni și nu e cazul să fie îngrijorat (...) Am rămas șocat când am fost anunțat că Marian a decedat de coronavirus, în spitalul din Paris în care a fost internat cu o săptămână în urmă”, a declarat Valer Iosu, un apropiat al bărbatului.