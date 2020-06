Mesaj al prefectului de Buzău, după creşterea alarmantă a numărului de cazuri: Pandemia este departe de a fi trecut. Pandemia nu ţine cont de măsurile de relaxare, ci dimpotrivă, evoluţia ei este favorizată de acestea

- nivelul de vigilenţă a cetăţenilor faţă de pericolul reprezentat de Covid-19 a scăzut la un nivel îngrijorător”, se arată în mesajul prefectului judeţului Buzău.

De asemenea, prefectul Dimian constată o creştere a manipulării pe reţelele de socializare coroborat ci o atitudine iresponsabilă a oamenilor politici şi spune că, în opinia sa, Statul ar trebui să se implice mai mult în stoparea manipulărilor de pe reţele de socializare.

”Sunt două realităţi foarte periculoase care antrenează un răspuns riscant al cetăţenilor în faţa pericolului infectării: nivelul îngrijorător al manipulării pe reţelele de socializare şi atitudinea iresponsabilă a unor oameni politici. În primul caz, este dezarmant să vezi ce nebunie este pe internet şi pe reţelele de socializare, câte ştiri false şi câte îndemnuri la nesupunere civică şi încălcare a măsurilor de prevenire stabilite de Guvern. Unii susţin că rezultatele transmise de specialiştii Direcţiilor de Sănătate Publică sunt făcături, iar alţii, de exemplu, susţin pur şi simplu că pandemia nu există, că este o invenţie. Sunt de părere că Statul trebuie să îşi întărească intervenţia în această zonă. În al doilea caz: Sunt prefectul nui judeţ în care, în perioada stării de urgenţă sau cel puţin pentru o mare parte a acesteia, măsurile speciale de prevenire şi-au dovedit eficienţa. Am coordonat acest proces la nivel judeţean şi am ţinut să transmit buzoienior, ori de câte ori am avut ocazia, mesajul de a sta acasă şi de a se proteja cât pot ei de mult în faţa virusului. Toate acestea, împreună cu eforturile poliţiştilor, jandarmilor, efectivelor ISU, specialiştilor Direcţiei de Sănătate Publică şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, au avut ca rezultat protejarea foarte eficientă a judeţului nostru în faţa Coronavirusului”, mai spune în mesajul său prefectul judeţului Buzău Leonard Dimian.

Nu în ultimul rând, reprezentantul Guvernului în teritoriu spune că situaţia la nivelul judeţului Buzău s-a schimbat atunci când responsabilitatea preîntâmpinării infecţiilor cu COVID-19 a trecut la cetăţeni, Statul a decis relaxarea anumitor măsuri, iar unii oameni politici au început să lanseze în spaţiul public ideea că raportările de noi cazuri nu ar fi tocmai reale şi ar fi făcute doar pentru a prelungi starea de alertă.

”În momentul în care responsabilitatea de a preîntâmpina infectarea cu Coronavirus a trecut la cetăţeni, situaţia s-a schimbat radical. Nu vreau să culpabilizez cetăţenii judeţului Buzău, pentru că buzoienii, cei mai mulţi dintre ei oricum, respectă normele de distanţare socială şi poartă măşti. O parte a populaţiei însă este victima inconştienţei unora dintre politicieni, care din pricina populismului şi a goanei după voturi şi vizibilitate, dinamitează tot sistemul de siguranţă şi de protecţie în faţa infectării elaborat de specialiştii în sănătate publică şi de Guvern. Într-o primă fază, au tăiat Poliţiei dreptul de a da amenzi celor care încalcă normele speciale. Au ajuns să identifice carantina şi chiar internarea în spital a bolnavilor de Covid-19 cu tortura. Alţii, şi aici dau un exemplu local binecunoscut, s-au opus instituirii carantinei în focarele de infecţie. Mai nou, unii politicieni cu funcţii înalte în Stat (nr. Marcel Ciolacu-preşedintele Camerei Deputaţilor) afirmă că numărul în creştere de infectaţi cu noul virus este o plăsmuire a Guvernului, pentru a da fundament prelungirii stării de alertă”, afirmă prefectul Leonard Dimian.