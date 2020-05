Mesajul pe care mii de români l-au primit, un ultimele ore. „Opinia unui medic: Văd ca lumea e prinsă in mărunțișuri...GREȘIT!”

De ce se oprește ghepardul atunci? Pentru că temperatura sare, în 30 secunde, la nivelul capului, de la 36,8 la 41 de grade - filmările cu termoviziune au demonstrat asta. La 42 de grade apare riscul hemolizei (spargerea globulelor roșii) și a insuficienței renale. Animalul se oprește.”

„Dacă în condiții de repaos la pat, un subiect care are 36,7 de grade la frecventa 75 bpb în mod normal, dacă într-o zi vei găsi 37, 7 grade, nu-i mai lua pulsul: îți zic eu ca are 95 bpm. Cam 10 bătăi in plus la grad. Ori, când merge lumea la magazin, nu e nimeni sub 110 bpm, adică frecventa cardiaca aferentă efortului ușor.

Ca să fie totul corect, clienții trebuie aduși la (n.r. - nume magazin) cu patul. Altfel vei avea 0,2 - 0,5 zecimi de grad peste temperatura de repaos.”

Cu toate că, din punct de vedere medical, informațiile aruncate și redistribuite online, sunt corecte, ele sunt greu pe de pus în practică. Este greu de imaginat că cineva s-ar duce la magazin direct de pe pista de alergat...În același timp, un organism sănătos are mecanisme de termoreglare, temperatura revenind la valori normale în câteva minute.

„Văd ca lumea e prinsă in mărunțișuri despre ce fel de termometru si ce fel de personal să ia temperatura! GREȘIT!! Acestea sunt detaliile copilărești ale unei proceduri irelevante, amatoricești si săvârșite in scop de fraudă!”, se mai spune în mesaj.

Medicul Adina Alberts demontează măsurile autorităților

Printre contestatarii noii măsuri se numără și medicul Adina Alberts. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul a demontat relevanța temperaturii corpului în lupta cu răspândirea virusului COVID-19.

„Mă scuzați dar voi fi foarte directă. E o prostie să verifici temperatura oamenilor care intră în diverse clădiri/ magazine/ birouri. Și nu pentru că ar fi nocivă tehnologia minim invazivă bazată pe raze infraroșii (exact ca la telecomandă), deși eu nu mi-aș lasă niciodată copilul în bătaia telecomenzii... Mă rog, asta este altă discuție pentru că dacă ți se ia temperatura în acest mod, de 10 ori pe zi, vreo câteva sute de zile la rând, nu mai e chiar un nimic.

Dar revenind... Dragii mei, o pastilă de paracetamol sau aspirină va scădea o eventuală temperatură mai mare, către valori normale, în 15-20 minute.Dar, oricare ar fi cauza febrei, ce l-ar împiedica pe un bolnav febril, altceva decât lipsa de chef, să ia un paracetamol și să iasă la shopping, dacă așa ar vrea mușchiul lui?!? Copiem toate “prostiile” internaționale, le aplicăm aiurea, nu judecăm, nu gândim, parcă am fi niște idioți... #SanatateaTAPrioritateaMEA”, a fost mesajul medicului Adina Alberts.

„O măsură importantă pentru a ajuta la viitoarele măsuri de relaxare”

Însă ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu înțelege indignarea românilor.