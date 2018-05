Mihaela Petric a câștigat bursa FDV de 10.000 de lei cu un proiect inovator în domeniul medicinei

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a oferit prin intermediul Senatului Științific, în cadrul EUROINVENT 2018 - cel mai mare salon de invenții din Europa de Sud-Est desfășurat la Iași- pentru al treilea an consecutiv, bursa de 10.000 de lei, cercetătoarei Mihaela Petric, pentru un proiect inovator cu caracter interdisciplinar în domeniul medicinei. În esență, proiectul propune noi compuși care pot fi în viitor candidați pentru noi medicamente anti-cancer.

Mihaela Petric și-a manifestat bucuria pentru interesul pe care Fundația l-a acordat medicinei și evoluției sale din punct de vedere stiințific, precizând că bursa va aduce mari beneficii, atât pe plan național cât și pe plan internațional, mai ales prin posibilitatea brevetării internationale a acestor compuși.

”Mulțumim Fundației pentru acordarea premiului de excelență în cadrul evenimentului EUROINVENT 2018. Această bursă este un sprijin esențial în dezvoltarea proiectului, facilitând obținerea materialelor necesare continuării studiilor în domeniul medicinei, dar și realizării de noi conexiuni interacademice în țară și străinătate. Proiectul - New aggregation-induced emission phosphorous clathrates as promising sensing systems for selective detection of volatile organic compounds - propune noi compuși fluorescenți din clasa iminofosforanilor cu capacitatea de a îngloba diferiți solvenți organici, inclusiv apa, obținându-se astfel compuși de tip clatrat cu proprietăți diferite. Iminofosforanii sunt cunoscuți în domeniul medicinei ca agenți citotoxici în diferite tipuri de cancer”, a declarat Mihaela Petric.

Cercetătoarea a explicat că acest proiect interdisciplinar implică participarea a patru instituții importante de cercetare și învătământ din Europa: Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române (Mihaela Petric și Manuela Crișan), Universitatea din Milano și Institutul de Știință și Tehnologie Moleculară din Milano (Elena Cariati, Alessandra Forni, Daniele Marinotto, Stefania Righetto) și Institutul de Fizică Aplicată din Chișinău (Paulina Bourosh, Victor Kravtsov, Lilia Croitor).

”Acești noi compuși au proprietăți fluorescente în stare solidă cristalină, dar și în soluție, atât la temperatura camerei cât și la temperaturi scăzute. Proprietățile luminescente și activitatea biologică a acestor compuși pot conduce la dezvoltarea de noi candidați pentru medicamente anti-cancer”, a mai precizat Mihaela Petric.

„Forumul Inventatorilor Români EUROINVENT" este un eveniment european de elită în domeniul inovării și cercetării, singurul din România ce se desfășoară cu sprijinul IFIA (International Federation of Inventors' Associations) și WIIPA (World Inventions Intellectual Property Associations).

EUROINVENT promovează creativitatea românească în context european și a celei europene în context internațional, prin expunerea contribuțiilor instituțiilor academice, a institutelor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali.

Mihaela Petric este angajată în cadrul Institutului de Chimie Timișoara al Academiei Române din 2002, ocupând în prezent funcția de cercetător științific III. A absolvit în 2001 Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Secţia Tehnologia Substanţelor Organice în cadrul Universității “Babeş - Bolyai” din Cluj – Napoca, iar în 2002 a terminat studiile masterale în Domeniul Chimiei la Universitatea “Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. Este doctor în Chimie din octombrie 2011, susținând teza de doctorat cu titlul „Contribuţii în domeniul chimiei şi aplicaţiile compuşilor cu fosfor şi azot în moleculă”, realizată în cadrul Universității de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie.