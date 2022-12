Mihai Șora, fotogafie din 1919, de pe vremea când avea 2 ani: „Acest OM e Mare. Mai mare decât Marea Unire”. Cum arăta filosoful

La cei 106 ani ai săi, Mihai Șora, unul dintre cei mai iubiți si longevivi români, a publicat pe contul său de Facebook o fotografie cu el din 1919, pe vremea când avea 2 ani. Filosoful le-a urat „La mulți ani” românilor, cu ocazia Zilei Naționale.

Cum arăta Mihai Șora la vârsta de 2 ani

„<<Acest OM e Mare. Mai mare decât Marea Unire. Avea 12 ani în 1918.>>“

M-am îmbujorat de emoție: sunt eu matusalemic, dar nici chiar așa… În 1918 aveam 2 (doi) ani. După cum reiese din imagine*. La mulți ani tuturor!”, a scris Mihai Șora în dreptul fotografiei realizate în 1919.

Fotografia cu băiețelul Mihai Șora a fost decupată dintr-un portret de familie, pe care filosoful l-a publicat în întregime în anul 2019:

„Dragi prieteni,



într-un colț de sertar stătea până mai ieri, mică-mititică, o fotografie de familie. Am fost îndată la chioșcul cel mai apropiat, s-o tipăresc în alt format, și iată:



dați-mi voie să vi-i prezint pe Tata, Mama și, alături de dumneaei, sora mea mai mică, Maria.

Fotografia a fost făcută în august 1919.



M-a emoționat să-i revăd pe toți adunați, stând cuminți și frumos aliniați în atelierul Domnului Kossak, fotograful timișorean unde mergeam, an de an, și zâmbeam nemișcați, preț de câteva minute. Îmi place sobrietatea părinților mei, fireasca lor demnitate: în ciuda solemnității momentului, nu are nimic studiat. Îmi plac privirile lor senine și limpezi, botoșii Mărioarei, anul 1919 imprimat în colțul drept al fotografiei, aerul acesta festiv care ne-a strâns în același cadru.

Și felul – ocrotitor și tandru – în care mă ține Tata.



Mi-e dor de ei”, a scris Mihai Șora în dreptul fotografiei de familie.



Cine e Mihai Șora și ce studii are

Mihai Șora s-a născut pe 7 noiembrie 1916, în Ianova, Remetea Mare, Timiș, Austro-Ungaria și este un filosof și eseist român.

Al doilea fiu al preotului Meletie Șora și al Anei (născută Bogdan), Mihai Șora a studiat la Școala primară din comuna Izvin, județul Timiș, apoi la Timișoara (1923–1927), încheind studiile liceale la „Constantin Diaconovici-Loga” din același oraș (1927–1934), unde a studiat filosofia și limbile clasice, latina și elena.

A continuat studiul filosofiei la Universitatea din București (1934–1938). I-a avut ca profesori, printre alții, pe Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu, iar la seminar l-a avut ca asistent, timp de trei ani, pe Mircea Eliade. Mihai Șora a obținut o bursă din partea Institutului Francez din București în 1938 (concomitent cu Eugène Ionesco). A părăsit Parisul aflat sub ocupație germană în 1940 și a ajuns în Grenoble, unde, sub îndrumarea lui Jacques Chevalier, a realizat o teză de doctorat despre opera lui Blaise Pascal. După evenimentele din decembrie 1989, a fost ministru al învățământului în primul guvern Petre Roman.

Prima soție a lui Mihai Șora, scriitoarea Mariana Șora, a părăsit România la sfârșitul anilor '70 și a decedat la München, în Germania, în anul 2011, la vârsta de 94 de ani. Din această primă căsătorie, Mihai Șora are trei copii: Alexandra, Andrei și Tom. Mihai Șora s-a recăsătorit pe 19 iulie 2014, la vârsta de 98 de ani, cu scriitoarea Luiza Palanciuc-Șora, potrivit wikipedia.ro.

