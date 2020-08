Moartea lui Emi Pian, parte dintr-un plan secret! Adevăratul criminal e în libertate! Fiul interlopului a dezvăluit adevărul: „Ca să crească ei”

citește și: Ce sumă fabuloasă făcea Emi Pian într-o singură zi? Alții nu câștigă atât în ani de zile

Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, cunoscut drept "Richard", este principalul suspect din ancheta Poliţiei şi singurul arestat. Duduienii spun că tânărul de 26 de ani era pus pe scandal înainte să înceapă partida de barbut din Giuleşti, care i-a fost fatală lui Emi Pian.

Fiul lui Emi Pian a dezvăluit pentru cei de la Observator un detaliu și mai șocant: „S-a ridicat copilul ăsta şi a spus că de faţă cu el nu are cum să vorbească absolut nimeni, că el nu lasă capul jos în faţa la nimeni, că el e şmecher. Noi am plecat de acolo, am ajuns în Giuleşti, unde ne-am întâlnit cu ai noştri, cu familia noastră. Ne-am întors înapoi, acolo băiatul ăsta ne aştepta cu briceagul, ne aşteptau toţi afară, şi lui tata i-a spus: îţi iau viaţa, vă omor, vă omor”.

Nu a mai durat mult până ce tânărul l-a atacat pe Florin Mototolea, liderul clanului Duduianu, zis și Emi Pian. Acesta a murit la o oră după ce a ajuns în spital. O lovitură în zona femurului i-ar fi fost fatală. Clanul Duduianu spune că nu se va răzbuna, cuu o condiţie: poliţia să le facă dreptate.

Cine l-a omorât pe Emi Pian, de fapt

Mai mult decât atât, cei din clanul Duduianu nu cred că tânărul Richard l-a ucis pe Emi Pian. Aceștia susţin că a fost scos la înaintare pentru că are probleme medicale şi nu va putea fi tras la răspundere. Mai mult, pariază pe faptul că adevăratul criminal e liber.

Ancheta Poliţiei încă nu s-a încheiat, ci abia ia avânt. De la prima oră a dimineţii, membrii clanului Rinu s-au încolonat la audieri la Serviciul Omoruri din Capitală. Poliţiştii vor să stabilească firul evenimentelor care au culminat cu înjunghierea mortală a liderului Duduienilor.

Despre temutul clan Duduianu și liderul său, Emi Pian

Clanul Duduianu face legea în Sectorul 2 al Capitalei, în cartiere precum Fundeni şi Pantelimon. A revenit în atenţia publică luna trecută, după ce mai mulţi manelişti, printre care Florin Salam şi Nicolae Guţă, ar fi reclamat faptul că au fost şantajaţi să le cânte gratis la petreceri. Emi Pian a fost condamnat la trei ani şi opt luni de închisoare pentru şantaj şi cămătărie în 2017. Anul trecut, imediat după ce a ieşit din penitenciar, a dat o petrecere cu sute de invitaţi.

Emi Pian (Florin Mototolea), fostul lider al clanului Duduianu

Clanul Duduianu este unul temut de către cei care au de-a face cu ei în București, în condițiile în care membrii săi au fost implicați în mai multe acțiuni penale de-a lungul timpului: tâlhării, șantaj sau chiar bătăi în plină stradă.

Moartea lui Emi Pian (Florin Mototolea), liderul clanului Duduianu

Emi Pian, liderul clanului Duduianu, în vârstă de 39 de ani, a fost ucis, în noaptea de luni spre marţi, după ce a fost înjunghiat într-un conflict între mai multe persoane, în timpul unei partide de barbut.

Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, principalul suspect în cazul uciderii liderului clanului Duduianu, a fost vineri arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul a fost şi el rănit în altercaţie, fiind internat pentru câteva zile în spital sub paza poliţiştilor.

Suspectul a participat, marţi noaptea, la o partidă de barbut alături de "Emi Pian" şi alte câteva zeci de persoane într-o casă din Giuleşti. Cearta a pornit de la ordinea în ierarhie, spun surse din anchetă, din cauză că unii tineri nu i-ar mai respecta pe cei în vârstă. Conflictul a degenerat după ce s-a aflat că ambele tabere ar fi dat bani cu camăta aceluiaşi jucător de la masă: 300.000 de euro. Scandalul s-a mutat în stradă, iar Emi Pian şi-ar fi chemat în ajutor şi fraţii.

Concluziile preliminare ale autopsiei arată că o lovitură în zona femurului i-a fost fatală lui Emi Pian.