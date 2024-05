În emisiunea de luni, a doua zi de Paște, Antonia a revenit în casa Mireasa. Reîntoarcerea ei a fost posibilă datorită oului de aur câștigat de Cristian în urmă cu câteva săptămâni.

Ediția de Paște a emisiunii Mireasa a fost înregistrată în urmă cu trei săptămâni. Atunci, Cristian a adunat cele mai multe ouă și a câștigat oul de aur.

Mireasa sezonul 9, 6 mai 2024. Antonia a revenit în casă. Cum a fost posibil

Oul de aur îndeplinea dorința cea mai mare. În cazul lui Cristian, cel care l-a câștigat în urmă cu trei săptămâni, a fost să revină în casa Mireasa iubita lui.

”Nu am putut sta fără voi. Am stat doar cu voi, efectiv. Am foarte mari emoții. Sunt foarte ok. Am venit o persoană schimbată. Am reflectat foarte mult, m-am uitat la toate emisiunile din urmă, m-am analizat. Nu aș fi putut să stau atât de mult timp fără el”, a zis Antonia.

Fata a stat ascunsă într-un ou uriaș, acolo unde Cristian a descoperit-o. Cei doi s-au sărutat și luat în brațe.

Și Maria a fost foarte încântată de întoarcerea prietenei sale, pe care a plâns-o mult în ultimele 10 zile.

