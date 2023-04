Momentul dulce în care un băiețel pierdut în pădure e găsit. Primele cuvinte ale micuțului de 4 ani i-a emoționat pe salvatori

Un băiețel în vârstă de 4 ani s-a pierdut prin pădure. A fost alături de câinele familiei, care nu l-a lăsat o secundă singur de când s-a îndepărtat de părinți.

Înregistrarea făcută de polițiști arată momentul în care oamenii legii găsesc micuțul în pădure. Se aude un câine care latră și un polițist fuge spre băiețelul care se observă în depărtare. Un altul strigă: ”Suntem aici, amice! Am înțeles”.

Troopers Rescue Missing Child in the Woods



Last night, troopers from Buena Vista Station responded to the report of a missing child in Buena Vista Twp., Atlantic County.



A 4-year-old boy and his black Labrador had wandered away from his house.



Check out the rescue. pic.twitter.com/wUMrWYzuYQ