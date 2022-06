Motivul pentru care salvamarii n-au sărit în apă la timp să o ajute pe Anita Alvarez, înotătoarea care a leșinat în bazin

Anita Alvarez şi-a încheiat finala liberă solo la Campionatele Mondiale de Înot Sincron, când a leșinat și s-a scufundat la fundul bazinului, iar antrenoarea sa și-a dat seama că trebuie să intervină. Imaginile cu puternic impact emoțional de la Budapesta o înfățișează pe antrenoare sărind în bazin pentru a o salva pe sportivă. Antrenoarea a sărit în bazin în condițiile în care salvamarii nu au intervenit încă din prima secundă, iar Federația Internațională de Natație a explicat motivul întârzierii reacției salavamarilor.

La o zi după incidentul care ar fi putut avea un deznodământ dramatic, Federația Internațională de Natație a transmis un comunicat prin care au explicat că salvamarii nu au voie să sară în bazin fără aprobarea arbitrilor, iar în această situație reacția arbitrilor a întârziat să apară.

Totuși, când au văzut-o pe antrenoare în bazin, salvamarii și-au dat sema de gravitatea situației și au făcut și ei demersuri pentru a o salva pe sportiva Anita Alvarez.

Cum a explicat Federația Internațională de Natație viteza de reacție a salvamarilor, după leșinul înotătoare Anita Alavrez

„Potrivit regulamentelor, salvamarii pot sări în bazin doar după ce primesc aprobarea arbitrilor. E o restricție impusă pentru a evita întreruperi în timpul competiției, în cazul unor neînțelegeri.

După ce antrenoarea a sărit în bazin, salvamarii, văzând gravitatea situației, nu au mai așteptat semnalul și au intervenit”, se arată în comunicatul citat de Marca.

Andrea Fuentes a declarat că sportiva sa se simte bine în prezent și că și-a revenit după ce a avut apă în plămâni. Înotătoarea nu respira când a fost scoasă din bazin de antrenoarea sa.

Anita Alvarez și-a pierdut cunoștința și a fost salvată din bazin de antrenoarea ei, la Campionatele de natație din Budapesta

„A fost o sperietură uriașă. A trebuit să sar în bazin, deoarece salvamarii nu aveau de gând s-o facă. Mi-a fost frică pentru că nu respira, dar acum se simte foarte bine.

A avut apă în plămâni, iar odată ce a început să respire din nou, totul a fost bine. S-a simțit ca o oră întreagă. Am spus că lucrurile nu sunt în regulă, am strigat la salvamari să se arunce în apă, dar nu m-au auzit sau nu au înțeles ce am spus.

Nu respira. Am sărit cât de repede am putut, de parcă eram la finala Jocurilor Olimpice", a povestit Andrea Fuentes, potrivit Firstpost.

Nu este pentru prima oară când Anita Alvarez leşină în piscină. Anul trecut, la o competiție din Spania, s-a întâmplat o situație asemănătoare, când sportiva și-a pierdut cunoștința în bazin.

Spaniola Andrea Fuentes, o fostă înotătoare sincron de mare succes, cu patru medalii olimpice, 16 la campionatul mondial şi 11 la europene, este antrenorul principal al echipei naţionale a SUA.

