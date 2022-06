Câți bani primește David Popovici de la statul român, pentru performanța extraordinară de la Campionatul Mondial de Natație

Ministrul Nicolae Ciucă a anunțat că performanța extraordinară a lui David Popovici, căruia i s-a intonat imnul național de 2 ori la Budapesta, va fi răsplătită cu suma de un milion de lei (200.000 de euro) din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi în cadrul şedinţei de guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Ciucă după şedinţa de guvern, potrivit news.ro.

Totodată, de la Ministerul Tineretului şi Sportului, David Popovici va încasa câte 56.000 de lei pentru fiecare clasare pe locul 1. Astfel noul star al sportului românesc va primi 112.000 de lei, deci peste 22.000 de euro.

Astfel, cumulând suma primită de la Guvern cu suma primită de la Ministerul Tineretului și sportului, David Popovici va fi recompensat cu 222.000 de euro de la statul român.

David Popovici a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Budapesta

David Popovici a câștigat miercuri medalia de aur la 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație cu 47.58 secunde, față de 47.64 secunde – Maxime Grousset (Franța) care a obținut locul secund. Luni, David Popovici a câștigat aurul și la proba de 200 de metri liber.

„Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat la cursă!”, a spus David Popovici, imediat după a doua victorie.

”Sportul e cel mai bun ambasador și o populație educată în această direcție e o societate care poate răzbate și în alte direcții. Sunt un puști care înoată repede, un tip banal capabil să facă lucruri extraordinare și să îi inspire pe alții”, a mai transmis David Popovici.

Înainte de 2022, România a mai obţinut doar de două ori în istorie aurul mondial la nataţie: Tamara Costache (1986 - 50 m liber) şi Diana Mocanu (2001 - 200 m spate).

David Popvovici a devenit al doilea înotător din toate timpurile care reușește să câștige aur la probele 100 și 200 m liber la aceeași ediție după americanul Jim Montgomery, care a reușit acest lucru în 1973, la prima ediție a Campionatelor Mondiale de la Belgrad.

David Popovici este sportiv la CS Dinamo, iar ca salariu primește 7.000 de euro.

