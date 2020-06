Nelu Tătaru vrea să impună noi restricții în zonele cu cele mai multe cazuri. Măsuri din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri de Covid-19

Tătaru anunţă că, dacă evoluţia va fi nefavorabilă, autorităţile se gândesc să impună unele restricţii în anumite zone, acolo unde se observă o transmitere comunitară accentuată.

”După trei perioade de relaxare, (...) asistăm la o creştere a numărului de cazuri, o creştere progresivă, nu exponenţială pe care o putem gestiona, în măsura în care sunt respectate şi acele reguli de distanţare fizică sau precauţii. Sunt zile în care am observat, ultimele cinci au fost cu peste 300 de cazuri noi, dar chiar dacă astăzi avem 246 sunt şi datorită faptului că au fost şi mai puţine teste. Evaluarea noastră se face şi la cazurile de Terapie Intensivă, precum şi adresabilitatea la nivelul UPU. Sunt cazuri care sunt evaluate în mod particular, fiecare dintre ele, sunt anchete epidemiologice în derulare, sunt locuri şi locaţii care sunt izolate şi în ultima perioadă am putut vedea şi agenţi economici care au făcut evaluări angajaţilor şi au depistat cazuri noi”, a declarat Nelu Tătaru, la TVR, luni seară.

