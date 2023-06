Niciodată să nu-ți ascunzi banii și bunurile de valoare în aceste locuri din casă. Un fost tâlhar a explicat ce trebuie să faci

Fostul hoț, care acum a ajuns agent de securitate, le-a oferit informații prețioase internauților, pentru a nu le da un motiv spărgătorilor de locuințe să le găsească banii și lucrurile de valoare.

Citește și: Femeia care s-a căsătorit cu un iubit virtual. L-a creat cu ajutorul inteligenței artificiale și spune că este însărcinată

Locurile nu trebuie să-ți pui niciodată banii și bunurile de valoare. Un fost tâlhar îți explică ce trebuie să faci

Bărbatul povestește că a făcut șase luni de închisoare, la 18 ani, după ce a fost acuzat de „efracție și spargere în locuință”. În prezent, el lucrează ca agent de pază și a vrut să împărtășească cu proprietarii de locuințe câteva sfaturi prețioase care îi pot feri de pagube, notează Mirror.co.uk.

„Am fost condamnat pentru două infracțiuni când aveam 18 ani. Acum am 26 de ani și mi-am învățat lecția. Am fost închis timp de aproximativ șase luni până când am reușit să fiu eliberat. Nu vreau să mă întorc la închisoare”, și-a început bărbatul mesajul pe Reddit.

În același timp, el i-a invitat pe utilizatorii Reddit să îi adreseze întrebări cu privire la siguranța din interiorul casei: „Casa mea a fost spartă cu ceva timp în urmă. Au găsit niște bani pe care mama mea i-a ascuns într-un loc în care a crezut că nimeni nu se va gândi să se uite”, a fost una dintre întrebări.

Citește și: „Am o aventură cu un robot care îndeplinește toate dorințele”. Povestea femeii care și-a înlocuit soțul cu inteligența artificială

Fostul spărgător de locuințe a confirmat. Borcanele din bucătărie și sertarele comodei sunt locuri unde nu trebuie să îți ții niciodată banii și lucrurile de valoare. „Da, locuri precum borcanele din bucătărie sau sertarele comodei, chiar și în spatele sertarului.

Acestea au fost întotdeauna ”locuri comune pentru bani,” la fel ca dulapurile, din anumite motive”, a fost răspunsul bărbatului la întrebarea primită pe Reddit, mai notează Mirror.co.uk.

El spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face o persoană pentru a-și proteja proprietatea este să-și ia un câine.

„Nu m-aș apropia de o casă care are câine”, a adăugat el.

„Dacă o casă are un câine de orice mărime sau există mulți oameni prin preajmă, cum sunt vecinii sau copiii, aceste lucruri pot destabiliza hoțul”, a mai continuat el.

De obicei, în căutarea de bani sau bijuterii, bărbatul spune că ar pătrunde în principal prin fereastră sau ușa din spate - dar ar căuta chei ascunse în grădină.

Citește și: Ce a descoperit un cuplu în casa proaspăt cumpărată. Vechii proprietari au lăsat ceva "terifiant" sub podea | Video

„Uneori, oamenii lăsau chei de rezervă în garaj sau în jurul casei, deși de cele mai multe ori erau descuiate. Altfel, spargi geamul sau ușa cu piciorul. Cât despre alarme, nu atât de multe case le aveau”, a povestit bărbatul.

Când a fost întrebat ce îi lipsește cel mai mult când vine vorba de vechiul său hobby, el a răspuns că nu-i lipsește deloc, iar asta pentru că consecințele depășesc beneficiile.

Hamude Kilani dă startul seriei de interviuri cu invitați din sezoanele anterioare Insula Iubirii. Vezi acum, în AntenaPLAY